アーセナルが獲得を狙うモーガン・ロジャースが移籍の噂に言及。2026年W杯ではジュード・ベリンガムと「一緒にプレーできる」と語った。

ロジャースは、チャンピオンシップへのレンタル移籍からワールドカップのスターへ、驚くほど短期間で駆け上がった。数シーズン前までボーンマスにレンタルされ、マンチェスター・シティが遠目に見ていた彼だが、現在は欧州で最も注目される選手の一人だ。キャリア最大の舞台を控え、パリ・サンジェルマンも彼の動向を注視していると報じられている。

「これほど短期間でここまで来られるとは信じられない」とロジャースは語る。「だが、サッカーは状況が急変すると理解していないなら世間知らずだ。それを良いと見るか悪いと見るかは見方次第だ。 一瞬の輝きが次の瞬間には消えることもある。それがサッカーの厳しさだ」 それでも今のロジャースが忘れ去られる心配はない。彼はイングランド代表の先発定着を狙う。ベリンガムと組むでも、その座を奪うでも、結果がすべてだ。