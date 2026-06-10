Getty
翻訳者：
アーセナルが獲得を狙うモーガン・ロジャースが移籍の噂に言及。2026年W杯ではジュード・ベリンガムと「一緒にプレーできる」と語った。
ロジャース、アーセナルの関心と「噂」について言及
プレミアリーグ王者のアーセナルが、アストン・ヴィラの多才なMFロジャース獲得に本腰を入れた。今季14ゴール12アシストを記録した23歳は、タイトル防衛を狙うアルテタ監督にとって「象徴的な補強」と報じられている。
イングランド代表合宿地ウェストパームビーチで取材に応じたロジャースは、8000万ポンドとも報じられる移籍騒動が集中力を乱す可能性を認めた。「初めて起きた時はそうだった」とNetflix番組『The Rest is Football』で語った。「人々が自分にこれほど関心を持っていると気づかず、居心地の悪さを感じる。 でも年齢を重ねると、そういうものはつきもので、95％は雑音だと分かる。耳には入るけど、聞かずにいられないから。あることは理解しつつ、前向きに活用して、自分のプレーに集中するだけさ」
- Getty Images
イングランド代表の「10番」ポジションをめぐる戦術的ジレンマ
ロジャースの台頭は、イングランド代表のトゥヘル監督に、特に攻撃の要であるベリンガムとのポジション争いという悩みをもたらしている。一部の評論家はロジャースをレアル・マドリードのベリンガムより先発させるべきかと議論するが、マイカ・リチャーズはベリンガムを「真のスーパースター」と呼び、引き続き先発筆頭とするべきだと主張する。 ただ、ロジャースは「どちらか一方」を選ぶ必要はないと語る。
ロジャースは「僕たちは一緒にプレーできる。最高の選手たちと、特に彼とプレーしたい。昔から変わっていない」と語った。
アルテタが精鋭補強を目指す
ロジャースの獲得が最優先ながら、エメリ監督が移籍を承認しない場合に備え、アーセナルは代替候補も検討している。その一人がノッティンガム・フォレストのキャプテン、モーガン・ギブス＝ホワイト。彼は今シーズン活躍したものの、ワールドカップ代表には選ばれなかった。
ヴィラはロジャースが24-25シーズンのPFA年間最優秀若手選手に選ばれ、ヨーロッパリーグ決勝でも活躍したことを踏まえ、移籍金8000万ポンド超を要求するとみられる。契約は2031年まで残っており、クラブは強気の交渉を続けている。
- Getty
スターへの急激な台頭を振り返って
ロジャースは、チャンピオンシップへのレンタル移籍からワールドカップのスターへ、驚くほど短期間で駆け上がった。数シーズン前までボーンマスにレンタルされ、マンチェスター・シティが遠目に見ていた彼だが、現在は欧州で最も注目される選手の一人だ。キャリア最大の舞台を控え、パリ・サンジェルマンも彼の動向を注視していると報じられている。
「これほど短期間でここまで来られるとは信じられない」とロジャースは語る。「だが、サッカーは状況が急変すると理解していないなら世間知らずだ。それを良いと見るか悪いと見るかは見方次第だ。 一瞬の輝きが次の瞬間には消えることもある。それがサッカーの厳しさだ」 それでも今のロジャースが忘れ去られる心配はない。彼はイングランド代表の先発定着を狙う。ベリンガムと組むでも、その座を奪うでも、結果がすべてだ。