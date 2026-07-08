AFP
翻訳者：
アーセナルが獲得へ本腰を入れる中、ブルーノ・ギマランイスはニューカッスル退団を希望している。
ギマランイス、タインサイドを去る意向を示唆
BBCは、ギマランイスがニューカッスルからの移籍を希望していると報じた。エディ・ハウ監督の来季計画には大きな打撃だ。28歳の同選手は2028年まで契約が残っているが、2022年のリヨンからの加入以来、マグパイズの中盤を支えてきた。現在はチャンピオンズリーグ出場クラブでの挑戦を求めているという。 今夏すでに複数の中心選手を失ったクラブにとって、今回の報道は痛手だ。
サンドロ・トナリやアンソニー・ゴードンがすでに退団しており、クラブが主将の放出に消極的なのは当然だ。それでも代理人はすでに交渉を開始し、移籍金は約6000万ポンドと報じられている。マグパイズは象徴的な選手を引き留めようとするが、首都からの圧力は高まっている。
- Getty Images Sport
アーセナル、中盤補強を急ぐ
ミケル・アルテタ監督は中盤の強化を決意し、アーセナルはブラジル人MFギマランイス獲得へ新たなオファー準備を進めている。以前ターゲットだったトナリはトッテナムへ移籍したため、現在はギマランイスに絞り込んだ。彼はW杯でPK失敗など苦戦したが、プレミアリーグでの実績は確かなものがある。
北ロンドンのクラブは中盤の補強として1人の目玉選手を狙う。ボーンマスのアレックス・スコットやリールのアユブ・ブアディも候補に上がったが、ギマランイスは即戦力としてスタメンを即座に引き上げられる「完成された選手」と見なされている。11月に29歳になるため、アーセナルは長期的に価値がある契約条件を慎重に検討している。
アーセナル現有戦力への影響
ギマランイス獲得が決定すれば、アルテタ監督は陣容再編を余儀なくされる。クラブはベテランMFクリスチャン・ノルガード（32）へのオファーを検討。より若く運動量豊富な選手が入れば戦力外となる。ノルガードが退団すれば、その給与枠を新加入のブラジル人スターに回せる。
さらに、ギマランイスの加入は現レギュラーにも圧力をかける。特に定着していたマルティン・ズビメンディのポジションが危うくなる。アルテタは競争を重んじ、ギマランイスのような実力者が加われば来季のミッドフィールドに慢心する余地はなくなる。
- Getty Images Sport
中盤の大幅な入れ替えが見られた夏
ギマランイス争奪戦は、変動が激しいMF市場で行われている。トッテナムはすでにトナリを9250万ポンド、フェルナンデスを8500万ポンドで獲得。マンチェスター・シティもアンダーソンを1億1600万ポンドのクラブ記録で確保し、新基準を打ち立てた。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。