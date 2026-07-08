ミケル・アルテタ監督は中盤の強化を決意し、アーセナルはブラジル人MFギマランイス獲得へ新たなオファー準備を進めている。以前ターゲットだったトナリはトッテナムへ移籍したため、現在はギマランイスに絞り込んだ。彼はW杯でPK失敗など苦戦したが、プレミアリーグでの実績は確かなものがある。

北ロンドンのクラブは中盤の補強として1人の目玉選手を狙う。ボーンマスのアレックス・スコットやリールのアユブ・ブアディも候補に上がったが、ギマランイスは即戦力としてスタメンを即座に引き上げられる「完成された選手」と見なされている。11月に29歳になるため、アーセナルは長期的に価値がある契約条件を慎重に検討している。