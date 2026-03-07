Goal.com
アーセナルが歴史を刻む　若きスター選手マックス・ダウマンがマンズフィールド戦のFAカップで若手中心の先発メンバーに名を連ねる

ミケル・アルテタ監督は、アーセナルのFAカップ5回戦マンズフィールド・タウン戦で、16歳の若き才能マックス・ダウマンに歴史的な先発出場の機会を与えた。ヘイル・エンド出身の新星は、同大会におけるアーセナル史上最年少の先発選手となった。

  • アーセナルが「稀な」歴史を刻む

    アルテタ監督は若手選手をトップチームに起用する大胆な方針を継続し、FAカップのリーグ1所属マンスフィールド戦にダウマンを先発起用した。さらに16歳のDFマーリー・サーモンも先発で起用した。

    この2人の若手が先発メンバーに名を連ねたことで、アーセナルはプレミアリーグのクラブとして初めて、いかなる大会においても16歳以下の選手2名を同時に先発起用する歴史的記録を樹立した。

  • アルテタの若手選手への信頼

    ダウマンとサーモンの両名を先発メンバーに起用する決定は、2025年のクラブのアジア遠征中に始まった急成長を受けてのものだ。ダウマンは2025年8月のリーズ・ユナイテッド戦（プレミアリーグ、5-0勝利）でトップチームデビューを果たしたが、このディフェンダーが初めてトップチームでプレーしたのは同年12月、アーセナルがクラブ・ブルージュを3-0で下したチャンピオンズリーグの試合であった。

  • ヘイル・エンドの献身的な努力に対する称賛

    昨年8月、アルテタはクラブのアカデミーが行った優れた取り組みを称賛し、次のように述べた。「これはアカデミーが長年にわたり積み重ねてきた努力の証だ。

    特に、これらの選手たちはプロ経験が全くない状態でトップチームに昇格し、最高レベルでプレーしている。これは、17歳、18歳、19歳、20歳で様々なチームでの豊富な経験を持ちながらプレーしているビッグクラブの他の選手たちとは大きく異なる。

    「これはアカデミーの成果、若手選手の育成体制、彼らの成熟度、そして若手選手を支える当チームの質の高さを改めて証明している。若手選手が居心地良く感じ、即座に最高レベルでプレーできる環境が整っているのだ。クラブ関係者全員の功績と言える」

    アーセナルにとっての重大な一戦

    アーセナルは現在、プレミアリーグ首位に立ち、マンチェスター・シティに7ポイントの差をつけている。ただし、タイトル争いのライバルであるシティは1試合少ない状況だ。このカップ戦を終えた後、ガナーズは欧州の舞台に焦点を移す。アルテタ監督率いるチームは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の1stレグでバイエル・レバークーゼンと対戦する。ダウマンは怪我から回復した今、シーズン終了までガナーズのトップチームに貢献し続けたいと考えているに違いない。

