アーセナルが歴史を刻む　若きスター選手マックス・ダウマンがマンズフィールド戦のFAカップで若手中心の先発メンバーに名を連ねる

昨年8月、アルテタはクラブのアカデミーが行った優れた取り組みを称賛し、次のように述べた。「これはアカデミーが長年にわたり積み重ねてきた努力の証だ。

特に、これらの選手たちはプロ経験が全くない状態でトップチームに昇格し、最高レベルでプレーしている。これは、17歳、18歳、19歳、20歳で様々なチームでの豊富な経験を持ちながらプレーしているビッグクラブの他の選手たちとは大きく異なる。

「これはアカデミーの成果、若手選手の育成体制、彼らの成熟度、そして若手選手を支える当チームの質の高さを改めて証明している。若手選手が居心地良く感じ、即座に最高レベルでプレーできる環境が整っているのだ。クラブ関係者全員の功績と言える」