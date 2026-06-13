アーセナルが左ウイングを探している：元2部リーグのスター選手が獲得候補リストに挙がっている模様

2024年夏、ツォリスはベルギーに移籍し、好成績を残してチャンピオンズリーグに定期的に出場した。

5月にはベルギーの新聞『Nieuwsblad』のインタビューで、イングランド、ドイツ、スペイン、イタリアのCL出場クラブへの移籍を検討していると明かした。パリ・サンジェルマンも候補の一つだという。