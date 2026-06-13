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Mikel ArtetaGetty Images

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アーセナルが左ウイングを探している：元2部リーグのスター選手が獲得候補リストに挙がっている模様

プレミアリーグ
移籍情報
アーセナル 対 フラム
アーセナル
フラム
クリストス・ツォリス

イングランドの王者チームが、さらに豪華な戦力を強化へ。クリストス・ツォリスが候補に。

The Athletic』によると、アーセナルはクラブ・ブルッヘのギリシャ代表選手に4000万ユーロのオファーを検討している。この24歳は2029年まで契約を結んでいる。

  • ツォリスは2023/24シーズン、2. ブンデスリーガのフォルトゥナ・デュッセルドルフで37試合に出場し、24ゴール10アシストを記録した。しかしチームはプレーオフ初戦でVfLボーフムに3-0で勝ったものの、最終的には敗退した。

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  • Christos Tzolis(C)Getty Images

    クリストス・ツォリス、トップクラブへの移籍に前向き

    2024年夏、ツォリスはベルギーに移籍し、好成績を残してチャンピオンズリーグに定期的に出場した。

    5月にはベルギーの新聞『Nieuwsblad』のインタビューで、イングランド、ドイツ、スペイン、イタリアのCL出場クラブへの移籍を検討していると明かした。パリ・サンジェルマンも候補の一つだという。

  • Arsenal Trophy ParadeGetty Images Sport

    アーセナル、ケナン・イルディズ獲得でユヴェントスに断られる

    ツォリスは、アーセナルがユヴェントスのケナン・イルディズの代替候補として注目する選手だ。『The Athletic』によると、アーセナルはユヴェントスにイルディズへの関心を伝えたが、売却不可との回答を受けた。

    アーセナルは昨季プレミアリーグ制覇で22年ぶりのタイトルを獲得したが、CL決勝ではPSGにPK戦の末敗れた。

  • クリストス・ツォリス：経歴と成績

    チーム

    試合

    ゴール

    アシスト

    FCブルッヘ

    108

    43

    45

    フォルトゥナ・デュッセルドルフ

    37

    24

    10

    ノリッジ・シティ

    30

    3

    2

    トゥエンテ・エンスヘデ

    15

    3

    -

    PAOKテッサロニキ

    57

    17

    10