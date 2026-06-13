『The Athletic』によると、アーセナルはクラブ・ブルッヘのギリシャ代表選手に4000万ユーロのオファーを検討している。この24歳は2029年まで契約を結んでいる。
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アーセナルが左ウイングを探している：元2部リーグのスター選手が獲得候補リストに挙がっている模様
ツォリスは2023/24シーズン、2. ブンデスリーガのフォルトゥナ・デュッセルドルフで37試合に出場し、24ゴール10アシストを記録した。しかしチームはプレーオフ初戦でVfLボーフムに3-0で勝ったものの、最終的には敗退した。
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クリストス・ツォリス、トップクラブへの移籍に前向き
2024年夏、ツォリスはベルギーに移籍し、好成績を残してチャンピオンズリーグに定期的に出場した。
5月にはベルギーの新聞『Nieuwsblad』のインタビューで、イングランド、ドイツ、スペイン、イタリアのCL出場クラブへの移籍を検討していると明かした。パリ・サンジェルマンも候補の一つだという。
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アーセナル、ケナン・イルディズ獲得でユヴェントスに断られる
ツォリスは、アーセナルがユヴェントスのケナン・イルディズの代替候補として注目する選手だ。『The Athletic』によると、アーセナルはユヴェントスにイルディズへの関心を伝えたが、売却不可との回答を受けた。
アーセナルは昨季プレミアリーグ制覇で22年ぶりのタイトルを獲得したが、CL決勝ではPSGにPK戦の末敗れた。
クリストス・ツォリス：経歴と成績
チーム
試合
ゴール
アシスト
FCブルッヘ
108
43
45
フォルトゥナ・デュッセルドルフ
37
24
10
ノリッジ・シティ
30
3
2
トゥエンテ・エンスヘデ
15
3
-
PAOKテッサロニキ
57
17
10