28歳の同選手は、2022年にアタランタから移籍して以来、主力としてプレーしてきた。しかし、ここ数シーズン続く不安定な状況は大きな負担となっている。2季連続で残留争いを経験したロメロは、主要タイトルを争える環境を求めている。アーセナルは即座にチャンピオンズリーグ出場と優勝争いの可能性を提示できる一方、両クラブの歴史的なライバル関係が、両者のフロント間で成立し得るいかなる移籍合意にとっても大きな障壁となっている。

移籍期限が迫る中、状況は依然として流動的だ。アーセナルの関心が争奪戦を複雑にしているのは確かだが、アトレティの資金面での動きは、ワールドカップ優勝経験者である同選手の最有力行き先が同クラブであることを示している。アルテタは、ロメロにこの壁を越える決断を促したいのであれば迅速に動く必要がある。そうでなければ、象徴的存在であるサリバを欠く中でアーセナルが戦力不足に陥らないよう、すぐに他のターゲットへ切り替えなければならない。