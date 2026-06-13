ツォリスはイングランドでプレーした経験があり、2021年にノリッジ・シティでプレミアリーグ14試合に出場。その後、FCトゥウェンテとブルージュでキャリアを再構築した。

アーセナルは、ユヴェントスのFWケナン・イルディズの獲得が難航した後にツォリスに注目した。イタリアのクラブはトルコ代表のイルディズを放出しない意向を示したため、左利きでゴールとアシストを量産できるツォリスが代替候補に浮上した。

昨季リーグ戦で17得点23アシストをマークしたギリシャ代表は、前線どこでもプレーできる汎用性と決定力、CL経験も備え、攻撃陣の刷新を狙うアーセナルにとって魅力的な補強候補だ。