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アーセナルが大型補強へ。プレミアリーグ王者は、3450万ポンドで新ウイング獲得へ動き、アストン・ヴィラのモーガン・ロジャース獲得計画にも影響しない。
アーセナル、攻撃陣の補強を急ぐ
『The Athletic』によると、プレミアリーグ制覇したアーセナルは攻撃力強化のため、ブルッヘのウインガー、ツォリス獲得を検討している。24歳のギリシャ代表は約4000万ユーロ（3450万ポンド／4630万ドル）で獲得可能とされている。 アーセナルはこの移籍を別件と捉えており、アストン・ヴィラのMFロジャースなど他のフォワード候補への関心には影響しない見込みだ。
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ツォリスの活躍がアーセナルの注目を集めている
このウインガーは、ブルッヘで2シーズン43得点を挙げ、ベルギー屈指の得点源に成長した。2023-24シーズンはフォルトゥナ・デュッセルドルフで22得点を記録し、ドイツ2部でも存在感を示した。
ツォリスは2025年にクラブ・ブルージュと2029年までの新契約を結んだが、アーセナルは今夏も獲得の可能性を探っている。チャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンに敗れたミケル・アルテタ監督は攻撃陣の補強を望んでおり、スカウト陣も国内成功に甘んじずチームの進化を最優先している。
アーセナルがツォリスを魅力的な選択肢と考える理由
ツォリスはイングランドでプレーした経験があり、2021年にノリッジ・シティでプレミアリーグ14試合に出場。その後、FCトゥウェンテとブルージュでキャリアを再構築した。
アーセナルは、ユヴェントスのFWケナン・イルディズの獲得が難航した後にツォリスに注目した。イタリアのクラブはトルコ代表のイルディズを放出しない意向を示したため、左利きでゴールとアシストを量産できるツォリスが代替候補に浮上した。
昨季リーグ戦で17得点23アシストをマークしたギリシャ代表は、前線どこでもプレーできる汎用性と決定力、CL経験も備え、攻撃陣の刷新を狙うアーセナルにとって魅力的な補強候補だ。
- AFP
アーセナルは複数の攻撃的選手獲得へ動き続けている。
アーセナルはツォリス獲得の交渉を続け、ロジャースなど他の攻撃補強も並行して進める。夏の移籍市場が進むにつれ、プレミアリーグ連覇へ最終ラインの競争力と得点力向上を目指す。