カニサレスは、クラブは財政面と戦力面の利益を守るため、もっと早い段階で、はるかに強い姿勢を取るべきだったと主張した。現在の契約条件では、ビニシウスは来夏に移籍金なしで退団することになる。

同氏は「レアル・マドリーはあらゆることにおいて遅い。もし彼が署名済みの合意を持っていないのが事実なら、レアル・マドリーには彼を売る義務がある。選手に契約を満了させることで、1億ユーロ、あるいは1億数千万ユーロを失うわけにはいかない。私はそれが起こると思っている。許されない失政だ」と語った。