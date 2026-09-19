アーセナルは、ここ最近では最も低調なチームパフォーマンスの一つを見せた。プレミアリーグ王者は、全コンペティションでの完璧な記録をブライトンに0-3で敗れたことで打ち砕かれた。

クラブ創設125周年を迎えたブライトンは、試合開始1分からアーセナルを上回る強度を見せた。ハーフタイムの時点で、アーセナルはパスカル・グロスとカラランポス・コストゥラスのミドルシュートによって、すでに2点のビハインドを負っていた。試合は後半早々、ケマ・アンドレスがヘディングで決めて事実上決着し、アルテタ率いるチームの迫力を欠いたパフォーマンスを象徴する形となった。スコアが0-3のままアディショナルタイムに入ると、いら立ったアーセナルファンがスタジアムを後にする姿が見られた。