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アーセナルが大きな痛手、ブライトンがプレミアリーグ王者を圧倒的なパフォーマンスで粉砕
アーセナルがブライトンにまさかの敗戦
アーセナルは、ここ最近では最も低調なチームパフォーマンスの一つを見せた。プレミアリーグ王者は、全コンペティションでの完璧な記録をブライトンに0-3で敗れたことで打ち砕かれた。
クラブ創設125周年を迎えたブライトンは、試合開始1分からアーセナルを上回る強度を見せた。ハーフタイムの時点で、アーセナルはパスカル・グロスとカラランポス・コストゥラスのミドルシュートによって、すでに2点のビハインドを負っていた。試合は後半早々、ケマ・アンドレスがヘディングで決めて事実上決着し、アルテタ率いるチームの迫力を欠いたパフォーマンスを象徴する形となった。スコアが0-3のままアディショナルタイムに入ると、いら立ったアーセナルファンがスタジアムを後にする姿が見られた。
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ヒュルツェラーはいかにして王者を出し抜いたのか
ブライトンはアーセナルに勝っただけではない。普段はアルテタ監督のチームに結びつけられるような、フィジカル面での圧倒ぶりを見せて勝利した。ファビアン・ヒュルツェラー監督は走力のある選手を並べ、ディエゴ・ゴメスとマクシム・デ・カイパーを生かしてプレッシングを機能させた。中盤ではヤシン・アヤリとグロスが絶え間なく走り、守備ではルカ・ブスコビッチが空中戦の強さで際立っていた。
これにより、ブライトンのFW陣はデイビッド・ラヤが蹴るロングボールに最終ラインが対応できると分かった上で、高い位置からプレスをかけることができた。ホームのブライトンはこの強度を生かし、ミドルレンジからの見事な個人技による2得点を奪うと、最後はグロスのインスイングのCKをアンドレスがヘディングで決めた。
守備のミスがアーセナルに高くついた
この日まで、アーセナルがプレミアリーグで許していた失点はわずか1だった。それだけに、この突然の守備崩壊は大きな懸念材料である。ブライトンの先制点と追加点はいずれもペナルティーエリア外からのものだったが、アーセナルの守備陣が寄せ切れず、相手にスペースを与えたことで、シュートを打ちやすくしてしまった。
グロスの先制点ではリッカルド・カラフィオーリとガブリエウに責任があり、コストラスを止める場面ではガブリエウとエズリ・コンサの反応が遅れた。アーセナルはほぼあらゆる局面で後手に回り、マークの甘さに苦しんだうえ、勢いに乗る相手にプレッシャーをかけられる中で、効果的にボールを前進させることもできなかった。
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代表ウィークを見据えて
アーセナルにとって、次の代表ウィークはこれ以上ないタイミングで訪れることになった。勢いの立て直しと手薄な右サイドの守備の問題解消を目指す中、アルテタ監督は選手たちが健康かつフレッシュな状態で戻ってくることを願っている。アーセナルは10月10日にリーズをホームに迎え、ブライトンは同日に敵地でサンダーランドと対戦し、見事な好調を維持したいところだ。
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