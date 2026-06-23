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Jeremy Monga - Leicester 2025-26Getty
Adhe Makayasa

翻訳者：

アーセナルが多数のクラブを抑え、レスターの若手を移籍金で獲得合意

移籍情報
J. Monga
アーセナル
プレミアリーグ
レスター・シティ
EFL チャンピオンシップ
EFL リーグ 1

アーセナルは、高く評価される若手スター、ジェレミー・モンガの獲得でレスター・シティと数百万ポンドの移籍金で合意した。新王者のアーセナルは素早く動いて欧州のライバルを退け、この才能ある10代ウインガーを北ロンドンへ導いた。

  • アーセナル、若き逸材の獲得に成功

    ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルは、16歳選手との契約を約1,000万ポンドで合意し、国内ライバルに先手を打った。talkSPORTによると、クラブは複雑な交渉を乗り切り、長期化恐れがあった補償裁定手続きを回避した。 このイングランドU-19代表は、マンチェスター・ユナイテッド、リーズ、ニューカッスル、ローマ、レバークーゼン、ライプツィヒなど8クラブから関心を集めていたが、最終的にエミレーツ・スタジアムへの移籍を決めた。


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  • Jeremy Monga & Ruud van NistelrooyGetty

    元上司からの称賛

    この10代選手は、当時レスターを率いていたマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドの下でトップリーグデビューした。 2025年4月、モンガがデビューした直後、ニステルローイはこう語った。「彼の才能は明らかだ。速く、優れたウインガーで、この出場時間は当然だ。今後ももっとチャンスが訪れることを願っている。」

  • 降格の危機からの急上昇

    この若手選手は15歳271日でニューカッスル戦にデビューし、当時プレミアリーグ2位の若さだった。 8月にはプレストン・ノース・エンド戦で得点を挙げ、チャンピオンシップ最年少得点者となった。2部27試合で1ゴール2アシストを記録したが、クラブのリーグ・ワン降格は止められず、夏に退団した。

  • Jeremy Monga - Leicester 2025-26Getty

    次は何が待っているのでしょうか？

    ミッドランド地方の混乱期に4人の監督の下でプレーしたモンガは、アーセナルで安定した指導環境を歓迎するだろう。北ロンドンの名門は国内タイトル防衛とCLでの飛躍を狙い、過酷なシーズンへ備える。彼の加入はアルテタ監督の戦力層を厚くする。