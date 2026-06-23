この10代選手は、当時レスターを率いていたマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドの下でトップリーグデビューした。 2025年4月、モンガがデビューした直後、ニステルローイはこう語った。「彼の才能は明らかだ。速く、優れたウインガーで、この出場時間は当然だ。今後ももっとチャンスが訪れることを願っている。」