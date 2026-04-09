アーセナルが夏の移籍計画を発表。マイルズ・ルイス＝スケリー、イーサン・ヌワネリら5選手へのオファーを受け付ける。

BBCによると、売却で資金が調達されれば、アーセナルはニューカッスル・ユナイテッドのティノ・リブラメントを最有力候補として獲得を狙う。 23歳の彼は理想的なユーティリティSBと評価されているが、今シーズンの怪我歴は慎重に見極められている。 検討対象は彼だけではない。アーセナルはMFサンドロ・トナリやFWアンソニー・ゴードンにも関心を示しており、ゴードンは2024年夏に本命視されていた。

さらに攻撃力強化のため、アトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスも候補に挙がっている。ただし、獲得にはヴィクトル・ジョケレスまたはカイ・ハヴェルツの退団が条件となる。 国内では、レンタル中のピエロ・ヒンカピエを4500万ポンドで完全移籍させる見込みだ。