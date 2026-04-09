AFP
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アーセナルが夏の移籍計画を発表。マイルズ・ルイス＝スケリー、イーサン・ヌワネリら5選手へのオファーを受け付ける。
「ピュア・プロフィット」戦略は、アカデミー卒業生をターゲットにしている。
BBCによると、アーセナルはアカデミー有望株ルイス＝スケリーとヌワネリへのオファーを検討する。 2人は最近長期契約を結んだものの、移籍金が入ればそのままクラブの利益になるため、財務計画上も好影響だ。
現在マルセイユにレンタル中のヌワネリにはドルトムントが有力とされ、ルイス＝スケリーには複数の上位クラブが関心を示している。 アーセナルは2人の売却で計1億ポンド以上の資金調達を狙っており、アルテタ監督はサイドバック、セントラルMF、左ウイング補強に充てる方針だ。
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首の危険にさらされている大物たち
アーセナルはガブリエル・ジェズス、ベン・ホワイト、ガブリエル・マルティネリにもオファーを受け入れる構えだ。マルティネリは数シーズン攻撃の要だが、昨夏2億5000万ポンドを投じたため、クラブは財政を健全に保つべく、適切な移籍金がれば高価な選手でも放出する。
重要人材を確保し、同時に新規採用資金も確保する。
アルテタ監督のチーム再編は、スポーツディレクターのベルタとCEOガーリックが主導。彼らは市場の好機を重視し、契約残り2年のオデガールを放出するつもりはない。その代わり、高額移籍金が得られる選手を売却し、新戦力を補強してタイトル争いを続ける方針だ。
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ニューカッスルの3選手とアトレティコのスター選手が注目されている。
BBCによると、売却で資金が調達されれば、アーセナルはニューカッスル・ユナイテッドのティノ・リブラメントを最有力候補として獲得を狙う。 23歳の彼は理想的なユーティリティSBと評価されているが、今シーズンの怪我歴は慎重に見極められている。 検討対象は彼だけではない。アーセナルはMFサンドロ・トナリやFWアンソニー・ゴードンにも関心を示しており、ゴードンは2024年夏に本命視されていた。
さらに攻撃力強化のため、アトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスも候補に挙がっている。ただし、獲得にはヴィクトル・ジョケレスまたはカイ・ハヴェルツの退団が条件となる。 国内では、レンタル中のピエロ・ヒンカピエを4500万ポンドで完全移籍させる見込みだ。