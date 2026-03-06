Getty/GOAL
アーセナルが売却を検討している8人の選手のうち、マーティン・オデゴールとイーサン・ヌワネリが名を連ねている。ガンナーズはスター選手を手放さなければならない。
アーセナルは財政のバランス調整に直面している
ロンドンの巨人は、新戦力への 2億6800万ポンドの投資という現実と格闘している。この積極的な補強により、ミケル・アルテタ監督率いるチームはプレミアリーグの首位に躍り出たが、その一方で、クラブは収益性と持続可能性に関する規則（PSR）に関して綱渡りのような状況に陥っている。英紙「テレグラフ」によると、内部での議論の結果、長期的なコンプライアンスを確保するためには、少なくとも1人の主力選手が退団する必要があることが明らかになった。
驚くべきことに、クラブキャプテンのマーティン・オデゴールも犠牲になる可能性のある選手の一人だ。クラブで5年間過ごした現在、彼の帳簿価格は低く、このノルウェー人選手に多額の移籍金が支払われた場合、それは巨額の会計上の利益となる。この動きは賭けとなるだろうが、契約期間が残り2年しかないため、理事会は、彼のピッチ上での重要性と財政的救済のバランスを慎重に検討している。
採用活動の後、財政的圧力が強まっている
売却の必要性は、市場における変革期でありながら費用のかかる時期に起因しています。アーセナルは、エベレチ・エゼを 6,750 万ポンド、ヴィクトル・ギョケレスを 6,370 万ポンド、マーティン・ズビメンディを 5,600 万ポンドで獲得するために多額の支出を行いました。さらに、バイエル・レバークーゼンからのレンタル移籍が成功したことを受け、ピエロ・ヒンカピーの 4,500 万ポンドでの完全移籍も決定しています。
収益は 6 億 9030 万ポンドに急増したものの、人件費の膨張により、「バランスを取るために売却する」という方針が最優先事項となっています。スポーツディレクターのアンドレア・ベルタ氏は、クラブが売却モデルを成功させることができることを証明しなければなりません。2019 年にわずか 700 万ポンドで獲得したガブリエル・マルティネッリやベン・ホワイトなどの高額資産は、大きな投資収益を生み出す可能性のある候補として注目されています。
解雇の危機に直面するアカデミー卒業生
地元育ちのエタン・ヌワネリとマイルズ・ルイス＝スケリーも退団候補に挙がっている。両選手はPSR（プロフェッショナル・スポーツ・リソース）の観点で「純粋な利益」をもたらすからだ。ヌワネリはマルセイユへのレンタル移籍中、レギュラーの座を掴むのに苦労している。一方ルイス＝スケリーは左サイドバックの序列で3番手に甘んじている。
育成選手を手放す決断はスポーツ戦略としてリスクを伴うが、昨季の支出を相殺する必要性が地元人材の保持願望を上回る可能性がある。この論理はシニアフォワード陣にも及び、ガブリエル・ジーザスとレアンドロ・トロサールは契約最終12ヶ月間を目前に控えており、クラブは契約延長に応じるか、今こそ売却益を得るかの選択を迫られている。
首位チームにとっての重要な最終戦
経営陣は裏方で財政安定化に取り組む一方、ピッチ上ではプレミアリーグ首位維持に向け奮闘を続ける。アーセナルは現在、22年ぶりの優勝を目指す戦いで、1試合少ないマンチェスター・シティに7ポイント差をつけている。
次節、アルテタ監督率いるチームは土曜日にFAカップ5回戦でマンスフィールド・タウンと対戦し、その後チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の1stレグでバイエル・レバークーゼンと対戦する。
