ロンドンの巨人は、新戦力への 2億6800万ポンドの投資という現実と格闘している。この積極的な補強により、ミケル・アルテタ監督率いるチームはプレミアリーグの首位に躍り出たが、その一方で、クラブは収益性と持続可能性に関する規則（PSR）に関して綱渡りのような状況に陥っている。英紙「テレグラフ」によると、内部での議論の結果、長期的なコンプライアンスを確保するためには、少なくとも1人の主力選手が退団する必要があることが明らかになった。

驚くべきことに、クラブキャプテンのマーティン・オデゴールも犠牲になる可能性のある選手の一人だ。クラブで5年間過ごした現在、彼の帳簿価格は低く、このノルウェー人選手に多額の移籍金が支払われた場合、それは巨額の会計上の利益となる。この動きは賭けとなるだろうが、契約期間が残り2年しかないため、理事会は、彼のピッチ上での重要性と財政的救済のバランスを慎重に検討している。