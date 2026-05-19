アーセナルが優勝！ 優勝を決めた11の瞬間

第5節、マンチェスター・シティはエミレーツ・スタジアムで優勝の望みが危うくなっていた。リヴァプールは5戦全勝だったが、シティはホームでトッテナム、アウェイでブライトンに敗れていた。

一方アーセナルは、8月下旬のアンフィールドでの敗戦を除き4戦3勝と好調だった。そのため、この9月の試合は「どちらがリヴァプールの真のライバルかを決める一戦」と位置づけられた。結果として、この試合はタイトル争いの行方を左右する節目の試合となった。

9分、ハーランドのゴールでシティが先制。リードを守ったまま試合は進み、ロスタイムにも勝利は確実と思われた。 しかし3分の追加時間、ガブリエル・マルティネッリが裏へ抜け出し、ジャンルイジ・ドンナルンマの上をループシュートで越えてネットを揺らした。北ロンドンが歓声に包まれた。

当時この結果はリヴァプールにとって好都合と思われたが、終盤に両チームが争ったことを考えると、アーセナルが得た1ポイント、シティが失った2ポイントが結局は大きな意味を持った。