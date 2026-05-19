アーセナルが優勝！ 優勝を決めた11の瞬間

ミケル・アルテタ監督の下、過去3シーズン連続2位だったアーセナル。今季は長期首位ながら終盤に優勝できるか疑問視されていた。しかし4月下旬からの4連勝で逆転優勝。
5月19日のボーンマス戦でマンチェスター・シティが引き分けたことで優勝が確定。GOALが、この9か月間の勝敗を振り返る。
ミケル・アルテタ監督の下、過去3シーズン連続2位だったアーセナル。今季は長期首位ながら終盤に優勝できるか疑問視されていた。しかし4月下旬からの4連勝で逆転優勝。
5月19日のボーンマス戦でマンチェスター・シティが引き分けたことで優勝が確定。GOALが、この9か月間の勝敗を振り返る。
第5節、マンチェスター・シティはエミレーツ・スタジアムで優勝の望みが危うくなっていた。リヴァプールは5戦全勝だったが、シティはホームでトッテナム、アウェイでブライトンに敗れていた。
一方アーセナルは、8月下旬のアンフィールドでの敗戦を除き4戦3勝と好調だった。そのため、この9月の試合は「どちらがリヴァプールの真のライバルかを決める一戦」と位置づけられた。結果として、この試合はタイトル争いの行方を左右する節目の試合となった。
9分、ハーランドのゴールでシティが先制。リードを守ったまま試合は進み、ロスタイムにも勝利は確実と思われた。 しかし3分の追加時間、ガブリエル・マルティネッリが裏へ抜け出し、ジャンルイジ・ドンナルンマの上をループシュートで越えてネットを揺らした。北ロンドンが歓声に包まれた。
当時この結果はリヴァプールにとって好都合と思われたが、終盤に両チームが争ったことを考えると、アーセナルが得た1ポイント、シティが失った2ポイントが結局は大きな意味を持った。
1週間後、アーセナルはリヴァプールが24時間前にクリスタル・パレスに今季初黒星を喫した勢いを受け、ニューカッスルへ。しかし試合の大半は好機を活かせず、前半にニック・ウォルテメイドが挙げたヘディングゴールのまま試合終了6分前まで推移した。
それでもアルテタ率いるチームは諦めず、ミケル・メリノの同点弾後にガブリエル・マガリャエスが決勝点をヘディングで叩き込み、セットプレーの強さを示した。
この逆転勝利でアーセナルは5連勝。リヴァプールの不調も重なり、首位に立った。
11月初めのサンダーランド戦で2-2の引き分けとなり連勝は止まったが、代表戦中断明けのエミレーツ・スタジアムでのトッテナム戦でアーセナルはすぐさま白星を挙げた。
エベレチ・エゼがハットトリックを達成し、ファンは夏にトッテナム移籍を拒否した彼が一因となってライバルに勝ったことに沸いた。
この勝利で首位アーセナルは2位チェルシーに6ポイント差をつけた。マンチェスター・シティは前日にニューカッスルに敗れ、さらに1ポイント差をつけられた。
プレミアリーグ11試合無敗のアーセナルは12月初めにアストン・ヴィラに敗れた。しかし、未勝利のウルヴァーハンプトンをホームに迎える一戦は、実力差が大きく巻き返しの好機だった。
しかし試合は紙上で決まらない。アルテタ率いるチームは、苦戦中のアウェーチームに翻弄され、最初の枠内シュートは68分だった。その2分後、サカのCKがポストを叩き、跳ね返りがGKジョンストンに当たって先制。
それでも試合を決めきれず、90分にはトルー・アロコダレに同点とされた。 しかし4分後、サカのクロスをイェルソン・モスケラがオウンゴール。ホームは辛勝し、観客は安堵した。
2025年のアーセナル最終戦は、好調アストン・ヴィラをエミレーツに迎えた。序盤は出遅れたが、ウナイ・エメリ率いるヴィラは公式戦11連勝でプレミア首位のアーセナルに3点差まで迫っていた。
その勢い通り、序盤はアストン・ヴィラが試合を支配した。しかしハーフタイム後にアーセナルが反撃。48分、コーナーキックからガブリエルが先制し、52分にはマルティン・ズビメンディが追加点。
さらにレアンドロ・トロサールとガブリエル・ジェズスが追加点を挙げ、4-1でヴィラの優勝の可能性はほぼ消えた。2日後、マンチェスター・シティがサンダーランドと0-0で引き分け、アーセナルはさらに有利になった。
スタジアム・オブ・ライトでの結果により、シティはアーセナルに4ポイント差をつけられ、数日後には6ポイントに広がった。デクラン・ライスがボーンマス戦でアーセナルを勝利に導いた一方、グアルディオラ率いるシティは監督不在のチェルシーと1-1で引き分けた。
エンツォ・マレスカ解任直後、暫定監督カルム・マクファーレン率いるブルーズがエティハドを訪れた。前半終了間際、ティジャニ・ラインダースのゴールでシティが先制。
しかし後半は勢いを維持できず、チェルシーが徐々にリズムを取り戻した。それでも94分、CKからエンツォ・フェルナンデスの2度目のシュートがネットを揺らし同点。シティのタイトル奪還は遠のいた。
アーセナルは1月の好機を活かせず3試合未勝利だったが、リーズ戦で4-0と勝利し巻き返した。一方、マンチェスター・シティは翌日、不調のトッテナム戦で同じ結果になると予想された。
前半はライアン・シェルキとアントワーヌ・セメニョのゴールでシティが優位に立ち、スカイ・スポーツのゲイリー・ネヴィルは「プレミアリーグよりチャリティマッチ『サッカー・エイド』のようだ」と語るほどホームファンの関心が薄かった。
しかし後半、スパーズはドミニク・ソランケの2得点で追いつき、2－2の引き分けに。2点目はスコーピオンキックという技ありの一撃だった。シティは巻き返せず、首位アーセナルとの勝ち点差は再び6に広がった。
アーセナルはブレントフォードとウルブズとのアウェー戦で連続引き分け、優勝への不安が残った。それでも3月時点で1試合多めに消化しながら5ポイントリードを保ち、次はブライトンアウェー戦に臨む。
アメックス・スタジアムで輝きに欠けたアトレタ率いるチームだったが、9分にサカのシュートがディフレクトして1-0の勝利。遠征したガナーズサポーターが熱狂した。 この喜びは、同時刻にホームでノッティンガム・フォレストと対戦したシティが勝ち点を落としたためさらに大きくなった。シティは2度リードしながらも同点に追われ、2－2の引き分けに終わっていた。
この結果、アーセナルは勝ち点差を7に広げ、3年連続2位に終わった昨季までの壁を乗り越えようとしている。
今シーズン、アーセナルは重要な場面で多くの選手が活躍したが、最も印象的だったのは16歳のマックス・ダウマンだ。エバートンの堅守を崩せないままのガナーズは、アルテタ監督の指示でダウマンを投入。高校生選手はプレッシャーの中でも期待に応えた。
ダウマンのクロスは89分、ヴィクトル・ジョケレスの先制点につながった。さらにロスタイム、エバートンのCKからカウンターを仕掛け、無人のゴールに流し込み、プレミア最年少得点をマークした。
この夜、首都の反対側ではウェストハム対シティが引き分けに終わり、アーセナルは2位との差を9に広げた。
しかし数週間でその差は縮まった。アーセナルはホームでボーンマスに敗れ、さらにエティハドでの接戦にも敗北。その3日後、シティがバーンリーに勝ち今シーズン初めて首位に立った。
シティがFAカップ準決勝に進出したため、アーセナルには再び差を広げる機会が訪れた。ニューカッスルを辛勝した後、5月最初のフルハム戦では2026年シーズン最高のパフォーマンスで圧勝し、グアルディオラ率いるシティに再度のプレッシャーをかけた。シティはヒル・ディキンソン・スタジアムに初遠征し、エバートンと対戦することになった。
前半終了間際にジェレミー・ドクの鮮やかなシュートでシティが先制したが、68分に流れが変わる。マルク・ゲヒのバックパスがドンナルンマの手元をすり抜け、ティエルノ・バリーが同点弾を押し込んだ。 さらにジェイク・オブライエンとバリーのゴールでエバートンがリードを広げた。シティはハーランドとドクの得点で追いついたが、首位争いの勢いはアーセナルへ傾いた。
残留をかけるウェストハムが勝ち点を必死に求める中、アーセナルにとってロンドン・スタジアムでのアウェー戦が最も手強いとされていた。両チームともシーズン終盤の目標を阻むミスを避け、細心の注意を払ったため、試合は緊張感に満ちていた。
スコアレスのまま終盤に入ると、引き分けでは意味がない両チームは攻勢を強めた。 マテウス・フェルナンデスがアーセナルのオフサイドトラップを破りゴールに迫ったが、デビッド・ラヤの好守に阻まれた。その直後、レアンドロ・トロサールのシュートがディフレクトしてついに均衡が破られた。
それでもドラマは続いた。アディショナルタイム、ウェストハムはカラム・ウィルソンのシュートがゴールラインを越えたと判断し同点と思った。しかしVARチェックの結果、直前のCKでパブロがラヤにファウルと判定されゴールは取り消された。
試合後、アウェースタンドの熱狂は、アーセナルがこの勝利で最大の難関を乗り越えたことを示していた。