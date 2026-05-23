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アーセナルが今夏2人目の移籍を発表、プレミアリーグ王者が公式声明を出した。
エストニア人ゴールキーパーがロンドンを去る
エストニア代表GKハインは、ロンドン北部で長期にわたる育成期間を経て、7月にブンデスリーガのヴェルダー・ブレーメンへ完全移籍する。24歳の彼は2018年にエミレーツ・アカデミーに入団したが、トップチームでの出場機会は限定的だった。昨季は期限付き移籍でドイツに適応し、今回その契約が完全移籍へと変更された。
アーセナルが公式声明を発表
北ロンドンの選手整理が続く
ハインの退団は、キウィオルがポルトへ完全移籍した直後に発表され、アーセナルの迅速な選手整理が続いている。ポルトはレンタル契約時の買い取りオプションを行使し、ポーランド代表DFを長期契約で確保した。 この26歳DFの完全移籍でアーセナルは固定移籍金1700万ユーロ（約1450万ポンド）を確保。パフォーマンス目標を達成すれば最大500万ユーロ（約430万ポンド）のボーナスを得る可能性がある。
- AFP
アルテタ監督が控え選手の起用を見直す
ミケル・アルテタ監督は、過密なプレシーズンと厳しいタイトル防衛を控え、控えGK陣を見直す必要がある。移籍市場が開く前に戦力外選手を放出し、クラブ財政を健全化する。一方、トップチームで1試合しか出場していないハインは、レギュラー機会を求めてブンデスリーガへ移籍する。