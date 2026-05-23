アーセナルが今夏2人目の移籍を発表、プレミアリーグ王者が公式声明を出した。

ハインの退団は、キウィオルがポルトへ完全移籍した直後に発表され、アーセナルの迅速な選手整理が続いている。ポルトはレンタル契約時の買い取りオプションを行使し、ポーランド代表DFを長期契約で確保した。 この26歳DFの完全移籍でアーセナルは固定移籍金1700万ユーロ（約1450万ポンド）を確保。パフォーマンス目標を達成すれば最大500万ユーロ（約430万ポンド）のボーナスを得る可能性がある。