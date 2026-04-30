アーセナルが主導権を失った理由はこちら。アトレティコの選手たちがミケル・アルテタ監督に大きな頭痛の種をもたらした。

後半、アトレティコがアルテタ率いるアーセナルに強いプレッシャーをかけられたのはなぜなのか。理由は、戦術調整とアーセナルが招いた問題の組み合わせだ。 アトレティコは高い位置で頻繁にプレスをかけ、アーセナルは最初の守備をかわしてボールを回せなくなった。さらに、オデゴールがエゼと交代したことでアーセナルは中盤の守備が弱まり、前半に保っていたコンパクトな4-4-2を維持できなくなった。

そこでアルバレスとグリーズマンの機動力が光る。2人はMFとDFの間に素早く入り、CBをポジションから引き出し、隙があればフリーになった。前半はアーセナルMFが対応できたが、後半は徐々に難しくなった。 アーセナルはハイプレスかコンパクト守備かで迷い、空いたスペースをアトレティコに突かれた。

ホームの勢いも後押しし、アトレティコの運動量は落ちない。一方、アーセナルは緊張からボールロストが増えた。しかし、トロサール、エゼ、ジェズス、サカを投入すると流れは一変。アーセナルが再びボールを支配し始めた。 チームは動きが活発化し、ボール支配率とカウンター脅威が増し、アトレティコは後退した。それでも後半の決定機はホームチームが作り、1-1の引き分けは火曜日の第2戦を見据えてもアーセナルにとって妥当な結果だろう。

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