アーセナルが主導権を失った理由はこちら。アトレティコの選手たちがミケル・アルテタ監督に大きな頭痛の種をもたらした。

水曜日のチャンピオンズリーグ準決勝リヤド・エア・メトロポリターノで、アトレティコ・マドリードとアーセナルは1-1の引き分けに終わった。歴史的な試合とは言えなかったが、特に後半は戦術面で興味深い展開が続いた。
『Voetbalzone』は、アーセナルが後半に苦戦し、アトレティコが勝利に近づいた理由を分析。特にマドリード勢2人の活躍が際立った。
水曜日のチャンピオンズリーグ準決勝リヤド・エア・メトロポリターノで、アトレティコ・マドリードとアーセナルは1-1の引き分けに終わった。歴史的な試合とは言えなかったが、特に後半は戦術面で興味深い展開が続いた。
『Voetbalzone』は、アーセナルが後半に苦戦し、アトレティコが勝利に近づいた理由を分析。特にマドリード勢2人の活躍が際立った。
序盤から両チームの戦術は明確だった。守備ではどちらもコンパクトな陣形を保ち、前線でのプレスはあまりかけなかった。そのため、リスクは少なく推移した。
アーセナルは4-4-2でコンパクトに守った。対するディエゴ・シメオネ監督は右SBマルコス・ジョレンテをCBとして起用し、守備の安定を図った。 ジュリアーノ・シメオネは5バックのサイドバックに入った。これにより、5-3-2、あるいは5-4-1の非常にコンパクトな布陣が完成した。Ziggo Sport
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上記の例から、アトレティコのコンパクトな戦術に対しアーセナルが抱える問題点が明らかだ。
アーセナルは今季、ハーフスペースに選手を配置し数的優位を作ろうとする。 この場面ではノニ・マドゥエケとガブリエル・マルティネッリが担当したが、本来はピエロ・インカピエとベン・ホワイトがより頻繁にその役目を務める。しかし5バック相手では2対2の局面を作りやすく、シメオネ率いるチームはほとんど不意を突かれなかった。アーセナルにはダイナミズム、素早いポジションチェンジ、創造性が欠け、ヴィクトル・ギョケレスは孤立していた。 このストライカーが相手ペナルティエリア内でボールに触れたのはわずか3回だった。
一方、ホームのAtléticoは守備で役割を果たし、カウンターを狙った。ホワイトとヒンカピエが前線に上がった裏のスペースを、ルックマンとシメオネのスピードで突こうとした。
前半、ホームチームは自陣からビルドアップし、アーセナル守備陣を引き出し、ウイングのスピードを生かす戦術を取った。ジュリアン・アルバレスとアントワーヌ・グリーズマンがその要となり、センターバックを誘い出し、背後のスペースを突いた。 2人は自由なポジション取りでガブリエルとウィリアム・サリバを釣り出し、背後のスペースを創出しようとした。前半は決定機を欠いたが、後半に状況は一変。その詳細は後述する。Ziggo Sport
前線でも2トップは重要な役割を果たした。センターバックがスペースを空けるのを期待し、彼らは頻繁に下がった。スペースがなくても、グリーズマンとアルバレスは高いボールコントロールでゲームを組み立てられた。Ziggo Sport
この状況は、ミケル・アルテタ率いるチームの他の弱点も露呈した。ユリアン・ティンバーの不在、右サイドの連携不足、マドゥエケの守備の怠慢である。 左SBルッジェリはアーセナル右WBの背後を再三突いた。ティンバーの代役ホワイトも守備で後手を踏み、後半ルックマンに好機を許した。Ziggo Sport
前半はアーセナルがコンパクトさを欠き、両ストライカーの自由な動きに押し出された場面をアトレティコが活かしきれなかった。しかし後半、シメオネ率いるチームはスペースを的確に捉え、高い位置でプレスを増やし、アーセナルを苦しめた。
前半終了間際にヴィクトル・ギョケレスに0-1で先制されたアトレティコは、後半リスクを冒す必要があった。マドリードのチームはその通りに攻勢を強めた。 後半はロッカールームから勢いよく飛び出し、高い位置でプレスをかけていった。守備では局面に応じて自陣でコンパクトなブロックを形成したが、ホームチームはただ引いて待つわけにはいかず、リスクを負って前線へボールを運んだ。
ジョニー・カルドソはデクラン・ライスをマークし、デビッド・ハンコはマルティン・オデゴールを圧迫し続けた。 ライスはほぼ終始3センターバックの一角に下がり、守備に+1の優位を作りつつSBを高い位置へ押し上げる。前半はプレス弱かったアトレティコも後半は強度に切り替え、アーセナルはビルドアップ初期から苦戦した。Ziggo Sport
アトレティコはデュエルで優位に立ち、アーセナルのビルドアップにミスを誘発。前半は少なかったが、北ロンドンのチームを何度もポジションから引き剥がした。特にアウェイチームの4-4-2は、エベレチ・エゼ投入後に形をなくした。 この攻撃的MFは攻撃にパワーとダイナミズムをもたらしたが、守備ではオデゴールの不在が響いた。 北ロンドンのチームはプレスか低ブロックかで迷い、ライン間にスペースが生まれた。そこをアルバレスやグリーズマンが突いてカウンターを仕掛けた。 前半はDFライン直後に位置取ったアーセナルMFがフォワードをカバーしたが、後半は彼らもポジションを外され、対応しきれなくなった。Ziggo Sport
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アーセナルがDFを前に出した瞬間、アトレティコの強さが露呈した。後半最大のチャンスでは、アーセナルが全体としてボールに圧力をかけきれず、シメオネの戦術意図が明確に表れた。 アルバレスはガブリエルの位置を外し、ライスとマルティン・ズビメンディが中盤をマークしていたため、ガブリエルは前へ出ざるを得ず、ロングボールを受けたアルバレスが1対1を制した。ルックマンのスピードを生かし、ホームチームは同様の場面から決定機を創出した。 しかし水曜日の夜、ルックマンのシュートがわずかに枠を外れ、ホームチームは同点に追いつけなかった。Ziggo Sport
後半、アトレティコがアルテタ率いるアーセナルに強いプレッシャーをかけられたのはなぜなのか。理由は、戦術調整とアーセナルが招いた問題の組み合わせだ。 アトレティコは高い位置で頻繁にプレスをかけ、アーセナルは最初の守備をかわしてボールを回せなくなった。さらに、オデゴールがエゼと交代したことでアーセナルは中盤の守備が弱まり、前半に保っていたコンパクトな4-4-2を維持できなくなった。
そこでアルバレスとグリーズマンの機動力が光る。2人はMFとDFの間に素早く入り、CBをポジションから引き出し、隙があればフリーになった。前半はアーセナルMFが対応できたが、後半は徐々に難しくなった。 アーセナルはハイプレスかコンパクト守備かで迷い、空いたスペースをアトレティコに突かれた。
ホームの勢いも後押しし、アトレティコの運動量は落ちない。一方、アーセナルは緊張からボールロストが増えた。しかし、トロサール、エゼ、ジェズス、サカを投入すると流れは一変。アーセナルが再びボールを支配し始めた。 チームは動きが活発化し、ボール支配率とカウンター脅威が増し、アトレティコは後退した。それでも後半の決定機はホームチームが作り、1-1の引き分けは火曜日の第2戦を見据えてもアーセナルにとって妥当な結果だろう。
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