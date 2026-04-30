水曜日のチャンピオンズリーグ準決勝リヤド・エア・メトロポリターノで、アトレティコ・マドリードとアーセナルは1-1の引き分けに終わった。歴史に残る試合ではなかったが、特に後半は戦術面で興味深い展開が続いた。
『Voetbalzone』は、アーセナルが後半に苦戦し、アトレティコが勝利に近づいた理由を分析。特にマドリード勢2人の活躍が光った。
水曜日のチャンピオンズリーグ準決勝リヤド・エア・メトロポリターノで、アトレティコ・マドリードとアーセナルは1-1の引き分けに終わった。歴史に残る試合ではなかったが、特に後半は戦術面で興味深い展開が続いた。
『Voetbalzone』は、アーセナルが後半に苦戦し、アトレティコが勝利に近づいた理由を分析。特にマドリード勢2人の活躍が光った。
序盤から両チームの戦術は明確だった。守備ではどちらもコンパクトな陣形を保ち、前線でのプレスはあまりかけなかった。そのため、リスクは最小限に抑えられた。
アーセナルは4-4-2でコンパクトに守った。対するディエゴ・シメオネ監督は右SBマルコス・ジョレンテをCBとして起用し、守備の安定を図った。 ジュリアーノ・シメオネは5バックのサイドバックに入った。これにより、5-3-2、あるいは5-4-1の非常にコンパクトな布陣が完成した。Ziggo Sport
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上記の例から、アトレティコのコンパクトな戦術に対しアーセナルが抱える問題点が明らかだ。
アーセナルは今季、ハーフスペースに選手を配置し数的優位を作ろうとする。 この場面ではノニ・マドゥエケとガブリエル・マルティネッリが担当したが、ピエロ・インカピエとベン・ホワイトがより頻繁にその役目を務めた。しかし5バック相手では2対2の局面を作りやすく、シメオネ率いるチームはほとんど不意を突かれなかった。アーセナルにはダイナミズム、素早いポジションチェンジ、創造性が欠け、ヴィクトル・ギョケレスは孤立していた。 このストライカーが相手ペナルティエリア内でボールに触れたのはわずか3回だった。
一方、ホームのAtléticoは守備で役割を果たし、カウンターを狙った。ホワイトとヒンカピエが前線に上がった裏のスペースを、ルックマンとシメオネのスピードで突こうとした。
前半、ホームチームは自陣からビルドアップし、アーセナル守備陣を引き出し、ウイングのスピードを生かす戦術を取った。ジュリアン・アルバレスとアントワーヌ・グリーズマンがその要となり、センターバックを誘い出してスペースを作った。 2人は自由なポジション取りでガブリエルとウィリアム・サリバを釣り出し、背後のスペースを創出しようとした。前半は決定機を逃したが、後半は状況が一変。その詳細は後述する。Ziggo Sport
前線でも2トップは重要な役割を果たした。センターバックがスペースを空けるのを期待し、彼らは頻繁に下がった。それでもスペースが生まれない場合でも、グリーズマンとアルバレスは高いボールコントロールでゲームを組み立てられた。Ziggo Sport
この状況は、ミケル・アルテタ率いるチームの他の弱点も浮き彫りにした。ユリアン・ティンバーの不在、右サイドの連携不足、マドゥエケの守備の怠慢である。 左SBルッジェリはアーセナル右WBの背後を再三突いた。ティンバーの代役ホワイトも守備で後手を踏み、後半ルックマンに好機を許すなど、弱点として露呈した。Ziggo Sport
前半はアーセナルがコンパクトさを欠き、両ストライカーの自由な動きに押し出された場面をアトレティコは活かせなかった。しかし後半、シメオネ率いるチームはスペースを的確に捉え、高い位置でプレスを増やし、アーセナルを苦しめた。
前半終了間際にヴィクトル・ギョケレスに先制されたアトレティコは、後半リスクを冒す必要があった。マドリードから訪れた彼らは、その覚悟で試合に臨んだ。 後半はロッカールームから勢いよく飛び出し、高い位置でプレスをかけていった。局面によっては自陣でコンパクトにブロックを形成したが、ホームチームはただ守るだけではいけないと理解していた。
ジョニー・カルドソはデクラン・ライスをマークし、デビッド・ハンコはマルティン・オデゴールを圧迫し続けた。 ライスはほぼ終始3センターバックの一角に下がり、守備に+1の優位を作りつつSBを高い位置へ押し上げる。前半はプレス弱かったアトレティコも後半は前線から圧力を高め、アーセナルはビルドアップで苦戦した。Ziggo Sport
アトレティコはデュエルで優位に立ち、アーセナルのビルドアップにミスを誘発。前半は少なかったが、相手を守備位置から引き出す場面も増えた。特にエベレチ・エゼ投入後は、アウェーチームの4-4-2が曖昧になったことが要因だ。 攻撃的なMFエゼは攻撃にパワーとダイナミズムをもたらしたが、守備ではオデゴールの不在が響いた。 北ロンドンのチームはプレスか低ブロックかで迷い、ライン間にスペースが生まれた。そこをアルバレスやグリーズマンが突いてカウンターを仕掛けた。 前半はDFライン直後に位置取ったアーセナルMFがフォワードをカバーできたが、後半は彼らもポジションを乱され、カバーが遅れた。Ziggo Sport
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アーセナルがDFを前に出した瞬間、アトレティコの強さが顕著になった。後半最大のチャンスでは、アーセナルが全体としてボールに圧力をかけきれず、シメオネの戦術意図が明確に表れた。 アルバレスはガブリエルの位置を外し、ライスとマルティン・ズビメンディが中盤をマークしていたため、ガブリエルは前へ。ロングボールを受けたアルバレスが1対1を制した。ルックマンのスピードを生かし、ホームチームは同様の場面から決定機を作った。 しかしこの夜、ルックマンのシュートが枠を外れ、ホームチームは同点に追いつけなかった。Ziggo Sport
後半、アトレティコがアルテタ率いるアーセナルに強い圧力をかけたのはなぜなのか。理由は、戦術調整とアーセナルが招いた問題の組み合わせだ。 アトレティは高い位置で頻繁にプレスをかけ、アーセナルは最初の守備をかわしてボールを回せなくなった。さらにオデゴールがエゼと交代したことでアーセナルは中盤の守備が弱まり、前半に保っていたコンパクトな4-4-2を維持できなくなった。
そこでアルバレスとグリーズマンの機動力が光る。2人はMFとDFの間に素早く入り、CBをポジションから引き出し、隙があればフリーになった。前半はアーセナルの中盤が対応できたが、後半は徐々に難しくなった。 アーセナルはハイプレスかコンパクト守備かで迷い、空いたスペースをアトレティコに突かれた。
ホームの雰囲気も後押しし、アトレティコの圧力は増すばかり。アーセナルは焦りからボールロストが増えた。それでもレアンドロ・トロサール、エゼ、ガブリエル・ジェズス、ブカヨ・サカを投入すると、アーセナルは再び流れを取り戻し始めた。 チームは動きが活発化し、ボール支配率とカウンター脅威が増し、アトレティコは後退した。それでも後半の決定機はホームチームが作り、1-1の引き分けは火曜日の第2戦を見据えて妥当な結果だろう。
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