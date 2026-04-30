上記の例から、アトレティコのコンパクトな戦術に対しアーセナルが抱える問題点が明らかだ。

アーセナルは今季、ハーフスペースに選手を配置し数的優位を作ろうとする。 この場面ではノニ・マドゥエケとガブリエル・マルティネッリが担当したが、ピエロ・インカピエとベン・ホワイトがより頻繁にその役目を務めた。しかし5バック相手では2対2の局面を作りやすく、シメオネ率いるチームはほとんど不意を突かれなかった。アーセナルにはダイナミズム、素早いポジションチェンジ、創造性が欠け、ヴィクトル・ギョケレスは孤立していた。 このストライカーが相手ペナルティエリア内でボールに触れたのはわずか3回だった。

一方、ホームのAtléticoは守備で役割を果たし、カウンターを狙った。ホワイトとヒンカピエが前線に上がった裏のスペースを、ルックマンとシメオネのスピードで突こうとした。