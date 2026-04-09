アーセナルがロンドンの「Good Squish」と女子向け初コラボを発表

北ロンドンのクラブが再び商業面で存在感を示す中、これはアーセナル・ウィメンにとって、クラブとサポーターの絆を祝う記念すべきコレクションだ。

ルッソは発売に際し「このコレクションは、クラブが歩んだ歴史と、アーセナル・ウィメンを中心に育む文化を反映しています。私たちの価値観と誇り、コミュニティとの絆を示し、一人ひとりの努力を称え、次のステージへ共に歩むためのシリーズです」と語った。