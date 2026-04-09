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Krishan Davis

翻訳者：

アーセナルがロンドンの「Good Squish」と女子向け初コラボを発表

アーセナルウィメン
カルチャー
Fashion
アーセナル
アレッシア・ルッソー

クラブブランドがさらに強化される中、アーセナル・ウィメンは初のファッションコラボを単独で開始した。

  • アーセナル・ウィメンにとって初の快挙

    「ファッションFC」とも呼ばれるアーセナル女子チームが、ロンドンのアクセサリーブランド「Good Squish」とコラボし話題です。熱狂的なファンにも好評でしょう。

    アーセナル公式オンラインショップ「アーセナル・ダイレクト」でチェックしよう。

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  • AWFC ArsenalArsenal Women

    大規模な新商品ラインナップ

    アーセナルとグッド・スクイッシュが、ベビーTシャツ、トラックスーツ、スカーフ、手作りヘアシュシュなど試合観戦に欠かせない全13点を発表。さらに、アーセナルとイングランド代表FWアレッシア・ルッソ監修の特別カプセルコレクションも登場。

  • 「共に、未来を築く」

    北ロンドンのクラブが再び商業面で存在感を示す中、これはアーセナル・ウィメンにとって、クラブとサポーターの絆を祝う記念すべきコレクションだ。

    ルッソは発売に際し「このコレクションは、クラブが歩んだ歴史と、アーセナル・ウィメンを中心に育む文化を反映しています。私たちの価値観と誇り、コミュニティとの絆を示し、一人ひとりの努力を称え、次のステージへ共に歩むためのシリーズです」と語った。

  • Arsenal AWFC Arsenal Women

    ファン第一に考えて作りました

    このコレクションは、アーセナルの「Block by Block」協議プロジェクトの一環として発表されました。クラブ史上最大規模の女子部門プロジェクトで、初代シーズンチケット保有者と試合当日の文化を築くことが目的です。

    「AWFC × Good Squish」コレクションは、アーセナル公式オンラインストアとクラブショップ「The Armoury」で販売中。

    Arsenal DirectShopでチェックしよう。

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