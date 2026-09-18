この移籍により、ジョセフとリヴァプールの長い関係に終止符が打たれることになった。ジョセフにとってリヴァプールは、ほぼ10年にわたって「家」と呼んできたクラブだった。退団を発表するためにインスタグラムを更新したFWは、リヴァプールへの感謝をつづった。

「忘れられない9年を経て、別れを告げる時が来た」とジョセフは記した。「思い出をありがとう。そして、ここでの時間を本当に特別なものにしてくれてありがとう。@liverpoolfc YNWA」

アーセナルはこのティーンエージャーの獲得をめぐる激しい争奪戦を制した。国内のライバルであるマンチェスター・ユナイテッドとチェルシーも、いずれも具体的な関心を示していた。







