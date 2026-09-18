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アーセナルがリヴァプールの逸材を獲得！マンチェスター・ユナイテッドとチェルシーとの争奪戦を制し、イングランドの若手有望株ヴィンセント・ジョセフを射止める
アーセナルがリヴァプールの逸材を確保
アーセナルは、16歳のFWジョセフをリバプールから獲得したと正式に発表した。このティーンエイジャーは、2026-27シーズンに向けたクラブの1年目スカラーシップ加入組の一員として、北ロンドンのクラブに加わる。
ジョセフの加入は、プレミアリーグ王者にとって大きな成果となる。若きストライカーはマージーサイドでスカラーシップ契約を結ぶ機会を断り、代わりにエミレーツ・スタジアムで有望な成長を続ける道を選んだ。
アンフィールドに別れを告げるつらい時
この移籍により、ジョセフとリヴァプールの長い関係に終止符が打たれることになった。ジョセフにとってリヴァプールは、ほぼ10年にわたって「家」と呼んできたクラブだった。退団を発表するためにインスタグラムを更新したFWは、リヴァプールへの感謝をつづった。
「忘れられない9年を経て、別れを告げる時が来た」とジョセフは記した。「思い出をありがとう。そして、ここでの時間を本当に特別なものにしてくれてありがとう。@liverpoolfc YNWA」
アーセナルはこのティーンエージャーの獲得をめぐる激しい争奪戦を制した。国内のライバルであるマンチェスター・ユナイテッドとチェルシーも、いずれも具体的な関心を示していた。
名門育成組織出身
ジョゼフは、その高い得点力で急速に評価を高める中、首都にやって来る。FWの同選手は昨季、リヴァプールU-18でいきなりインパクトを残し、最初の2試合で3ゴールを記録した。
国際舞台での実績も同様に印象的だ。イングランドU-16代表としてプレーするジョゼフは、9試合で実に8ゴールを挙げ、さらに1アシストも記録している。
アーセナルのアカデミーへの移行は、見知った顔ぶれの存在によってスムーズになるだろう。ジョゼフは、イングランド年代別代表でチームメートだったエマーソン・ヌワネリ、チャーリー・フィリップスと再び一緒になる見込みで、アーセナルはその連係がクラブレベルでも花開くことを期待している。
アーセナルのアカデミー強化は続く
ジョセフは、アーセナルの育成組織に今季加わった注目株の新戦力の最新例にすぎない。アーセナルは今夏を通じてアカデミー陣容を積極的に強化しており、ハビーブ・オグンネイェ、ジェームズ・スキャンロン、イゴール・タイジョン、アクセル・ドンチェフ、マイロ・バーナード、イライジャ・アップソンとの契約をまとめた。
北ロンドンのクラブは来年も見据えている。高く評価されるジョージアのFWアンドリア・バルティシュビリと、才能ある若手GKフェニックス・ブレイニーは、ともに来夏にクラブへ加わるプレ契約にサインした。
ジョセフにとって当面の焦点は、アーセナルのU-18チームに溶け込み、自身を国内で最も獲得を望まれる10代有望株の一人に押し上げた決定力ある好調ぶりを再現することになる。
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