アーセナルがモロッコ代表W杯スター、アユーブ・ブアディの獲得へ。リールは7000万ユーロを要求。

アルテタ監督は、ブアディの技術と汎用性を高く評価している。アーセナルは選手と代理人に、加入すれば即戦力として起用すると伝えた。出場機会の約束は、選手の決断を後押しすると見られる。

このアプローチはすでに奏功し、ブアディもアーセナル移籍に前向きだ。ただし、所属クラブが求める高額な移籍金が最後の壁となる。