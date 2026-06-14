Getty Images Sport
翻訳者：
アーセナルがモロッコ代表W杯スター、アユーブ・ブアディの獲得へ。リールは7000万ユーロを要求。
アーセナル、リーグ・アンの若き逸材獲得へ本腰を入れる
アーセナルが、欧州トップクラブと争奪戦を繰り広げる中、ブアディへ正式オファーを出したと報じられた。18歳の彼はクラブの最優先ターゲットで、プレミアリーグ王者は獲得を急ぐ。
スカイ・スポーツ・スイスによると、アーセナルは数か月前から交渉を続け、昨年1月からは代理人と定期的に連絡を取っている。スカウト活動はすでに正式な獲得段階へ移行した。
- Getty Images Sport
アルテタ監督によるモロッコ代表へのアプローチ
アルテタ監督は、ブアディの技術と汎用性を高く評価している。アーセナルは選手と代理人に、加入すれば即戦力として起用すると伝えた。出場機会の約束は、選手の決断を後押しすると見られる。
このアプローチはすでに奏功し、ブアディもアーセナル移籍に前向きだ。ただし、所属クラブが求める高額な移籍金が最後の壁となる。
リール、W杯スター選手の移籍金を提示
モロッコ代表での活躍が注目される中、リールはブアディを安易に放すつもりはない。アーセナルとの交渉はW杯後に予定されているが、リールは移籍金7000万ユーロ（約6040万ポンド）を要求。北米大会が進むほど価値が上がる可能性があると見ている。
彼はブラジルとの1－1の引き分けでも世界屈指のベテランMFと互角に戦い、出場したセントラルMFの中で最も成熟したボールコントロールを示した。
- AFP
レースが白熱する中、パリからの競争が激化
今夏、この18歳獲得を狙うのはアーセナルだけではない。パリ・サンジェルマンも強く興味を示すが、リールは国内ライバルへの売却を避けがちだ。そのため、アーセナルにはイングランドのクラブであることが有利に働く可能性がある。一方、チェルシーも獲得候補に名を連ねる。