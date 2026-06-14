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アーセナルがモロッコ代表W杯スター、アユーブ・ブアディの獲得へ。リールは移籍金7000万ユーロを要求。
アーセナル、リーグ・アンの若き逸材獲得へ動きを加速
アーセナルが、欧州の強豪をかわして18歳のブアディを獲得するため、具体的なオファーを提示したと報じられた。北ロンドンのクラブは昨季プレミア制覇後、この若手有望株を最優先ターゲットに据え、交渉を加速させている。
スカイ・スポーツ・スイスによると、アーセナルは数か月前から交渉を続け、昨年1月からは代理人と定期的に連絡を取っている。スカウト活動はすでに正式な獲得段階へ移行した。
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アルテタ監督によるモロッコ代表へのアプローチ
アルテタ監督は、ブアディ選手の技術と汎用性を高く評価している。アーセナルは選手と代理人に「加入すればすぐに戦力として起用する」と伝えた。出場機会の約束は、選手の決断を後押しすると見られる。
この即戦力起用という戦略はすでに奏功しており、ブアディもアーセナルのメッセージに共鳴。モロッコ代表MFは移籍に前向きだ。ただし、所属クラブが求める高額な移籍金が最後の壁となる。
リール、W杯スター選手の移籍金を提示
モロッコ代表での活躍が注目される中、リールはブアディを安易に放すつもりはない。アーセナルとの交渉はW杯後に予定されているが、リールは移籍金7000万ユーロ（約6040万ポンド）を要求。大会が進むほど価値が上がる可能性も認識している。
彼はブラジルとの1－1の引き分けでも世界屈指のベテランMFと互角に戦い、セントラルMFとして最も成熟したボールコントロールを示した。
- AFP
レースが白熱する中、パリからの競争が激化
今夏、この18歳選手を獲得しようとしているのはアーセナルだけではない。報道によるとパリ・サンジェルマンも争奪戦に参入しているが、リールは直接のライバルへの売却に消極的とされ、アーセナルにはイングランドのクラブである点が有利に働く可能性がある。一方、チェルシーもこの選手と関連付けられている。