アーセナルがモロッコ代表W杯スター、アユーブ・ブアディの獲得へ。リールは移籍金7000万ユーロを要求。

アルテタ監督は、ブアディ選手の技術と汎用性を高く評価している。アーセナルは選手と代理人に「加入すればすぐに戦力として起用する」と伝えた。出場機会の約束は、選手の決断を後押しすると見られる。

この即戦力起用という戦略はすでに奏功しており、ブアディもアーセナルのメッセージに共鳴。モロッコ代表MFは移籍に前向きだ。ただし、所属クラブが求める高額な移籍金が最後の壁となる。