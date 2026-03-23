アーセナルがマンチェスター・シティに敗れカラバオ・カップ決勝で敗退したわずか1日後、ウィリアム・サリバがフランス代表から離脱した

ウェンブリーでの過酷な週末を終え、フランスサッカー連盟（FFF）は、サリバがブラジルおよびコロンビアとの代表チームの重要な親善試合には出場しないことを確認した。日曜日にアーセナルがマンチェスター・シティに敗れたカップ決勝戦を最後までプレーしたものの、医学的検査の結果、このディフェンダーは「左足首の繰り返す痛み」に悩まされていることが判明した。 FFFの医療スタッフは、この問題には直ちなる治療と少なくとも10日間の強制的な休養期間が必要であると判断した。その結果、サリバはディディエ・デシャン監督率いる27名の代表メンバーによる北米遠征に合流せず、ロンドン・コルニーに残ってリハビリに専念することになる。