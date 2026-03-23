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アーセナルがマンチェスター・シティに敗れカラバオ・カップ決勝で敗退したわずか1日後、ウィリアム・サリバがフランス代表から離脱した
フランス代表にとってのフィットネス面での打撃
ウェンブリーでの過酷な週末を終え、フランスサッカー連盟（FFF）は、サリバがブラジルおよびコロンビアとの代表チームの重要な親善試合には出場しないことを確認した。日曜日にアーセナルがマンチェスター・シティに敗れたカップ決勝戦を最後までプレーしたものの、医学的検査の結果、このディフェンダーは「左足首の繰り返す痛み」に悩まされていることが判明した。 FFFの医療スタッフは、この問題には直ちなる治療と少なくとも10日間の強制的な休養期間が必要であると判断した。その結果、サリバはディディエ・デシャン監督率いる27名の代表メンバーによる北米遠征に合流せず、ロンドン・コルニーに残ってリハビリに専念することになる。
初の代表招集
サリバの欠場により、ラクロワが代表デビューを果たす道が開かれた。25歳のこのディフェンダーは、今シーズン、オリバー・グラスナー監督率いるクリスタル・パレスで目覚ましい活躍を見せ、全大会通算43試合に出場している。今回の招集は、プレミアリーグでの安定した活躍に対する大きな評価であり、今夏のワールドカップに向けたフランス代表最終メンバー入りを目指す、彼にとって最後のチャンスとなる。
ラクロワに絶好のチャンスが巡ってきた
サリバは2022年3月のコートジボワール戦で代表デビューを果たして以来、フランス代表の主力として定着し、その間に31試合に出場している。しかし、度重なる怪我により、代表での活躍に時折支障をきたしてきた。 デシャン監督にとって、今回のアメリカとの親善試合は、ノルウェーやセネガルと同じグループIに入る2026年ワールドカップに向けた重要な準備となる。大会が目前に迫る中、コーチ陣は守備陣の層の厚さを評価することに注力しており、サリバの離脱により、テクニカルスタッフは南米の強豪を相手にラクロワのチームへの適応ぶりを観察することができるようになった。
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フランス代表の米国遠征に向けた準備が進められている
フランス代表は3月26日にマサチューセッツ州でブラジルと対戦し、その3日後にはメリーランド州でコロンビアと対戦する。これらの激しい試合は、デシャン監督の戦術的要請に迅速に適応しなければならないラクロワにとって、まさに試練の場となるだろう。これらの親善試合で好成績を収めれば、レ・ブルーが北米での世界制覇に向けた最終調整を進める中、このクリスタル・パレス所属の選手は、代表入りを争う他の控えのディフェンダーたちを順位表で追い抜く可能性もある。