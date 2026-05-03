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アーセナルがフラムに勝利した試合で、ブカヨ・サカは得点を挙げながらハーフタイムに交代した。ミケル・アルテタ監督がその理由を説明する。
アーセナルが優勝の主導権を握る
アーセナルはエミレーツ・スタジアムでのフラム戦で前半から圧倒し、プレミアリーグ首位のリードを6ポイントに広げた。3月以来の先発となったサカは、ジョケレスへのアシストと自身の得点で2-0とリードを広げた。ロスタイムにジョケレスが追加点を決め、3-0となったため、アルテタ監督はハーフタイムに主力を温存し、欧州カップ戦に備えた。
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負荷の管理
影響力のあるプレーを見せたサカだが、長期離脱から復帰したばかりの彼を長期的に起用するため、アルテタ監督はハーフタイムに交代させた。監督は「マドリードで30分強、今回45分プレーした。負荷は徐々に増やすが、慎重にピッチに立たせ続けなければならない」と説明した。
また、アキレス腱の故障から回復したサカについて「痛みは消え、動きもリラックスしていた。本来のブカヨが戻ってきた」と語った。
待望の復調
サカはシーズン最も重要な時期に先発復帰し、不在中に欠けていた創造性をチームにをもたらした。2冠を目指すクラブを率いるアルテタ監督は、このウインガーの影響力と精神面の準備を称賛した。「彼は間違いなく違いを生み出した」とスペイン人監督は語った。 「彼は試合を決定づける2つのプレーを見せた。我々は彼が何ができるかを知っている。彼はシーズンで最も重要な時期に復帰し、今は体も心もリフレッシュしている。彼の意欲は最高潮に達している。チームに影響を与えるためには、あのようなパフォーマンスが必要だったと思う。火曜日の試合に向けた大きな足掛かりとなるだろう」
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欧州と国内での栄光を追い求めて
北ロンドンのクラブは、チャンピオンズリーグ準決勝第2戦で火曜日にアトレティコ・マドリードと対戦する。欧州の試合後、わずかな首位差を守るため、ウェストハムとのロンドン・ダービーに臨む。 リーグ戦は残り3試合で、アーセナルは20年ぶりの優勝と06年ぶりのCL決勝進出へ王手をかけている。