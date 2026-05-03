影響力のあるプレーを見せたサカだが、長期離脱から復帰したばかりの彼を長期的に起用するため、アルテタ監督はハーフタイムに交代させた。監督は「マドリードで30分強、今回45分プレーした。負荷は徐々に増やすが、慎重にピッチに立たせ続けなければならない」と説明した。

また、アキレス腱の故障から回復したサカについて「痛みは消え、動きもリラックスしていた。本来のブカヨが戻ってきた」と語った。