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アーセナルがプレミアリーグ優勝。マンチェスター・シティの引き分けで22年ぶりの頂点が確定した。
今シーズンの記録：セットプレーの王者
アーセナルの優勝は、戦術的な規律とセットプレーでの驚異的な決定力が支えた。今季プレミアリーグでコーナーキックから18得点を挙げ、新記録でイングランド屈指のセットプレーチームとしての地位を確立した。
その威力は最終戦の2試合前、バーンリー戦でも示された。ブカヨ・サカのピンポイントインスイングクロスをカイ・ハフェルツが最高点で合わせ、力強いヘディングでネットを揺らし、エミレーツ・スタジアムでの貴重な1-0の勝利を導いた。
久々の表彰台
この優勝で、22年に及ぶトップリーグ制覇への長い待ち時間は終わった。
前回優勝は2003-04シーズン。アーセン・ベンゲルが率いた「インビンシブルズ」がシーズン無敗で制した。それ以来、多くのファンが黄金期の再来を待ち望んできた。度重なる挫折の後、アルテタの先見性と粘り強い指導が、この現代チームに新たな栄光をもたらした。
ただし、この栄冠は容易に得られたものではない。直近3シーズン、マンチェスター・シティやリヴァプールの圧倒的な強さに阻まれ、優勝争いの末に何度も苦汁をなめてきた。
アーセナル、最終節の波乱を回避
アーセナルは残り1試合で優勝確定。最終節の緊張を回避した。ヴィタリティ・スタジアムで粘るボーンマスに足元をすくわれたシティは78ポイント止まり。一方、アーセナルは82ポイントで4ポイント差をつけ、優勝を数学的に決めた。
すでに降格が決まっていたバーンリーに辛勝したアーセナルにとって、最終節は祝祭の舞台となる。日曜にアウェーで迎えるクリスタル・パレス戦は、新王者の祝勝会となるだろう。
ダブルの夢：プレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝
プレミアリーグ優勝を決めたアーセナルは、チャンピオンズリーグも制し、史上初の2冠を達成できるか。
アルテタ監督は、中盤で存在感を示すデクラン・ライスを軸に、鉄壁の守備で欧州の強豪を封じてきた。
5月30日、ブダペストのプスカシュ・アリーナで行われるチャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンを破れば、欧州制覇の頂に立つ。
国内タイトルにCL制覇が加われば、このチームはサッカー史に名を残す黄金期となるだろう。