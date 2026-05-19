アーセナルがプレミアリーグ優勝。マンチェスター・シティの引き分けで22年ぶりの頂点が確定した。

この優勝で、22年に及ぶトップリーグ制覇への長い待ち時間は終わった。

前回優勝は2003-04シーズン。アーセン・ベンゲルが率いた「インビンシブルズ」がシーズン無敗で制した。それ以来、多くのファンが黄金期の再来を待ち望んできた。度重なる挫折の後、アルテタの先見性と粘り強い指導が、この現代チームに新たな栄光をもたらした。

ただし、この栄冠は容易に得られたものではない。直近3シーズン、マンチェスター・シティやリヴァプールの圧倒的な強さに阻まれ、優勝争いの末に何度も苦汁をなめてきた。



