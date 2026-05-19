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Arsenal Premier League trophy 2025-26Getty/GOAL
Mohamed Saeed

翻訳者：

アーセナルがプレミアリーグ優勝。マンチェスター・シティの引き分けで22年ぶりの頂点が確定した。

アーセナル
プレミアリーグ
ミケル・アルテタ
ボーンマス 対 マンチェスター・シティ
マンチェスター・シティ

マンチェスター・シティがボーンマスと引き分けたため、アーセナルは残り1試合で4ポイント差をつけプレミアリーグ優勝が確定した。ミケル・アルテタ監督の下、粘り強いチームは20年以上の悔しい準優勝と北ロンドンの悲しみに終止符を打ち、歴史的快挙を遂げた。

  • 今シーズンの記録：セットプレーの王者

    アーセナルの優勝は、戦術的な規律とセットプレーでの驚異的な決定力が支えた。今季プレミアリーグでコーナーキックから18得点を挙げ、新記録でイングランド屈指のセットプレーチームとしての地位を確立した。

    その威力は最終戦の2試合前、バーンリー戦でも示された。ブカヨ・サカのピンポイントインスイングクロスをカイ・ハフェルツが最高点で合わせ、力強いヘディングでネットを揺らし、エミレーツ・スタジアムでの貴重な1-0の勝利を導いた。


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  • 久々の表彰台

    この優勝で、22年に及ぶトップリーグ制覇への長い待ち時間は終わった。

    前回優勝は2003-04シーズン。アーセン・ベンゲルが率いた「インビンシブルズ」がシーズン無敗で制した。それ以来、多くのファンが黄金期の再来を待ち望んできた。度重なる挫折の後、アルテタの先見性と粘り強い指導が、この現代チームに新たな栄光をもたらした。

    ただし、この栄冠は容易に得られたものではない。直近3シーズン、マンチェスター・シティやリヴァプールの圧倒的な強さに阻まれ、優勝争いの末に何度も苦汁をなめてきた。


  • アーセナル、最終節の波乱を回避

    アーセナルは残り1試合で優勝確定。最終節の緊張を回避した。ヴィタリティ・スタジアムで粘るボーンマスに足元をすくわれたシティは78ポイント止まり。一方、アーセナルは82ポイントで4ポイント差をつけ、優勝を数学的に決めた。

    すでに降格が決まっていたバーンリーに辛勝したアーセナルにとって、最終節は祝祭の舞台となる。日曜にアウェーで迎えるクリスタル・パレス戦は、新王者の祝勝会となるだろう。



  • ダブルの夢：プレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝

    プレミアリーグ優勝を決めたアーセナルは、チャンピオンズリーグも制し、史上初の2冠を達成できるか。

    アルテタ監督は、中盤で存在感を示すデクラン・ライスを軸に、鉄壁の守備で欧州の強豪を封じてきた。

    5月30日、ブダペストのプスカシュ・アリーナで行われるチャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンを破れば、欧州制覇の頂に立つ。

    国内タイトルにCL制覇が加われば、このチームはサッカー史に名を残す黄金期となるだろう。

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