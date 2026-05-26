アーセナルがプレミアリーグとチャンピオンズリーグの2冠を狙う中、デクラン・ライスが自分を「大舞台に強い選手」と考える理由

ライスはウェストハムの一員としてプラハで優勝した喜びを知っている。だがイングランド代表ではEURO決勝など、多くの決勝で敗れた。それでも彼は落ち込まない。あの「痛み」を二度と味わわないよう、失敗を原動力にする。どんな敗北も、ルイス・エンリケ率いるPSGとの戦いに役立つと語っている。

「多くの決勝で負けた。EUROを2度、リーグカップでも。決勝まで進んだ以上はトロフィーが欲しいから、負けるのは辛い。だが、その小さな敗北は大きな糧になる。さらに勝利を渇望するようになる。この姿勢をチームが保てば、と願っている」とこのMFは語った。