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アーセナルがプレミアリーグとチャンピオンズリーグの2冠を狙う中、デクラン・ライスが自分を「大舞台に強い選手」と考える理由
大舞台で実力を発揮する
ライスにとって欧州での成功は初めてではない。ウェストハムの主将としてヨーロッパ・カンファレンスリーグを制しているからだ。しかし、チャンピオンズリーグ決勝でアーセナルの中盤を率いる今回は、かつてない重圧がかかる。27歳の彼は「大舞台で力を発揮する精神力を身につけた」と語り、世界最高峰の舞台での活躍を誓う。
UEFA.comの決勝前インタビューでライスは「自分はビッグゲームに強い」と語った。「大きな大会では、自分だけでなく全員があらゆる局面で力を出す必要がある。 ここ数年、大舞台で力を発揮してきた。特にチャンピオンズリーグではその傾向が顕著だ。チームにはそういう選手が多く、決勝でもその力が不可欠だ」
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過去の決勝での悔しさを糧にする
ライスはウェストハムの一員としてプラハで優勝した喜びを知っている。だがイングランド代表ではEURO決勝など、多くの決勝で敗れた。それでも彼は落ち込まない。あの「痛み」を二度と味わわないよう、失敗を原動力にする。どんな敗北も、ルイス・エンリケ率いるPSGとの戦いに役立つと語っている。
「多くの決勝で負けた。EUROを2度、リーグカップでも。決勝まで進んだ以上はトロフィーが欲しいから、負けるのは辛い。だが、その小さな敗北は大きな糧になる。さらに勝利を渇望するようになる。この姿勢をチームが保てば、と願っている」とこのMFは語った。
ブダペストで歴史的な2冠を目指す
プレミアリーグ優勝はすでに手中にある。アーセナルが長年求め続けてきた「あの美しいトロフィー」へ焦点が移った。昨季準決勝でPSGに敗れた経験から、ライスは「今回こそ一歩前進するために必要な教訓を得た」と語る。チームはシーズンを最高の形で締めくくるため「全力を尽くす」と誓う。
「PSGは本当に強い。昨季2試合戦ってどちらが勝ってもおかくなかった。準決勝敗退から学んだのは、チャンスを確実に生かす大切さだ。私たちは多くのチャンスを掴んでいた」とライスは語った。
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なんて素晴らしい機会でしょう
ライスはリーグ戦36試合で4ゴール7アシストを記録し、アーセナルが22年ぶりのプレミアリーグ制覇に貢献した。27歳の彼は、チャンピオンズリーグ決勝がチーム長年の無冠を終わらせる絶好機と語る。
ライスは「チャンピオンズリーグ決勝はサッカー界で最も大きな舞台だ。このチャンスをものにし、シーズン最後の試合を最高の形で締めくくりたい」と語った。