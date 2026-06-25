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Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

アーセナルがブルーノ・ギマランイスとの衝撃的な移籍を協議、ニューカッスルは正式オファーに備える。

移籍情報
ブルーノ・ギマランイス
アーセナル
プレミアリーグ
ニューカッスル
ブラジル

プレミアリーグ王者のアーセナルが、夏の補強で中盤強化を目的にニューカッスル・ユナイテッドのブルーノ・ギマランイス側と予備交渉を開始したと報じられた。ミケル・アルテタ監督のスカウトチームは28歳のブラジル代表について市場を調査中で、ニューカッスルは正式オファーに備える状況だ。

  • アーセナルがギマランイスの代理人と交渉を開始

    『デイリー・メール』紙によると、アーセナルはニューカッスルの守備的MFギマランイスの代理人と直接交渉を開始し、今夏の補強を急いでいる。アルテタ監督は、国内リーグ連覇へ向け、中盤に世界クラスの強さと冷静さ、ボールキープ力を注入する決意だ。

    ギマランイスを代理する英国の仲介業者は現在、市場を調査して移籍の現実性を評価している。アーセナルは代表招集で不在の彼を、今夏の主要ターゲットと位置づけている。


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    ニューカッスル、厳戒態勢

    ニューカッスルは現在、アーセナルからの正式オファーに備えている。ギマランイスはクラブの長期プロジェクトに不可欠だが、プレミア強豪が注目していることも認識している。

    ギマランイスは現在、タイズサイドで2年の契約が残っているため、ニューカッスルは交渉の余地がある。しかし、アーセナルが具体的な金額を示して関心を強めれば、プレミアリーグ王者への加入という魅力が大きな要因になる可能性がある。

  • アーセナルの夏の移籍戦略

    クラブがさらなる進化を目指す中、アルテタ監督の獲得候補にはギマランイスだけでなく、最終ライン補強としてアストン・ヴィラのモーガン・ロジャースも浮上している。ただしヴィラは彼に1億ポンド超の移籍金を要求しており、交渉は難航する可能性がある。

    一方、ギマランイスの獲得は中盤のボール支配と守備の安定をさらに高める狙い。リヨンからニューカッスルに移籍したブラジル人は、プレミア屈指のバランス型MFとして評価されており、アルテタの戦術に最適だ。



  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    世界舞台で輝くギマランイス

    ギマランイスは昨季ニューカッスルで41試合に出場し、9ゴール8アシストを記録。その好調は代表でも続き、今回のワールドカップグループステージ3試合に先発し、モロッコ戦で1アシスト、スコットランド戦で2アシストをマークした。