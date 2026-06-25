アーセナルがブルーノ・ギマランイスとの衝撃的な移籍を協議、ニューカッスルは正式オファーに備える。

『デイリー・メール』紙によると、アーセナルはニューカッスルの守備的MFギマランイスの代理人と直接交渉を開始し、今夏の補強を急いでいる。アルテタ監督は、国内リーグ連覇へ向け、中盤に世界クラスの強さと冷静さ、ボールキープ力を注入する決意だ。

ギマランイスを代理する英国の仲介業者は現在、市場を調査して移籍の現実性を評価している。アーセナルは代表招集で不在の彼を、今夏の主要ターゲットと位置づけている。



