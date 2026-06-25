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アーセナルがブルーノ・ギマランイスとの衝撃的な移籍を協議、ニューカッスルは正式オファーに備える。
アーセナルがギマランイスの代理人と交渉を開始
『デイリー・メール』紙によると、アーセナルはニューカッスルの守備的MFギマランイスの代理人と直接交渉を開始し、今夏の補強を急いでいる。アルテタ監督は、国内リーグ連覇へ向け、中盤に世界クラスの強さと冷静さ、ボールキープ力を注入する決意だ。
ギマランイスを代理する英国の仲介業者は現在、市場を調査して移籍の現実性を評価している。アーセナルは代表招集で不在の彼を、今夏の主要ターゲットと位置づけている。
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ニューカッスル、厳戒態勢
ニューカッスルは現在、アーセナルからの正式オファーに備えている。ギマランイスはクラブの長期プロジェクトに不可欠だが、プレミア強豪が注目していることも認識している。
ギマランイスは現在、タイズサイドで2年の契約が残っているため、ニューカッスルは交渉の余地がある。しかし、アーセナルが具体的な金額を示して関心を強めれば、プレミアリーグ王者への加入という魅力が大きな要因になる可能性がある。
アーセナルの夏の移籍戦略
クラブがさらなる進化を目指す中、アルテタ監督の獲得候補にはギマランイスだけでなく、最終ライン補強としてアストン・ヴィラのモーガン・ロジャースも浮上している。ただしヴィラは彼に1億ポンド超の移籍金を要求しており、交渉は難航する可能性がある。
一方、ギマランイスの獲得は中盤のボール支配と守備の安定をさらに高める狙い。リヨンからニューカッスルに移籍したブラジル人は、プレミア屈指のバランス型MFとして評価されており、アルテタの戦術に最適だ。
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世界舞台で輝くギマランイス
ギマランイスは昨季ニューカッスルで41試合に出場し、9ゴール8アシストを記録。その好調は代表でも続き、今回のワールドカップグループステージ3試合に先発し、モロッコ戦で1アシスト、スコットランド戦で2アシストをマークした。