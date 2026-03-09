アーセナルがバイエル・レバークーゼンを「粉砕しない」理由を厳しく指摘される――「苛立つ」ガナーズがCL優勝の呪いを解こうと奮闘中

しかしアリアディエールは大胆な予測には慎重だ。マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、リヴァプール、マンチェスター・シティらがチャンピオンズリーグの栄冠を手にする中、エミレーツ・スタジアムの関係者が同タイトル獲得の遠さを悔やんでいるかとの問いに、7bet UKカジノとの提携で発言したアリアディエールはGOALにこう語った。「もちろんそうだ。 私自身、在籍中に達成できなかったことに苛立ちを覚えている。我々は無敵のチームだったのだから、達成できなかったことは非常に残念だ。翌年には決勝に進出したが敗れた。

「我々はまだCLを制していないが、必ず優勝する時が来る。昨年はあと一歩のところまで迫り、最後の数つのハードルを越えきれなかった。今年はより優れたチームを擁しているので、今年こそが優勝の年になると思う。

「最近耳にする『ああ、最高の組み合わせだ、もう次の相手を見据えよう』といった発言は、私はしません。サッカーを理解しているからこそ、まずは目の前の試合に勝つ必要があるのです。レバークーゼン戦すら戦っていない段階で、準々決勝や準決勝の相手を気にするべきではありません。レバークーゼン戦こそが最高の試合になるのですから。

「相手を100％真剣に受け止めなければ敗れる。このレベルでは勝敗の差は紙一重だ。100％の状態でなければ負ける。対戦相手が誰であろうと、その日最高の状態で臨まねばならない。我々はそれを目の当たりにしてきた。

「リーグ最下位のウルブズを敵地で倒せなかったのに、なぜレバークーゼンに遠征して彼らを粉砕できると思うのか？現実的にならねばならない。ドイツの強豪クラブと対戦する試合は、決して楽なものではない。

「試合では細かいことがたくさん起こる——退場、出場停止、オウンゴール、何が起きてもおかしくない。目の前の試合に集中するしかない。時々、チームが相手を倒す姿を想像しすぎて、少し浮かれてしまうこともあると思う。

誤解しないでほしい。バイエルンやレアル・マドリード、マンチェスター・シティといったクラブと対戦するより、レバークーゼンやスポルティングと戦う方が確かに望ましい。だが結局のところ、やるべき仕事をこなさねばならない。それができなければ負ける。それだけのことだ。」