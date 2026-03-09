Getty
翻訳者：
アーセナルがバイエル・レバークーゼンを「粉砕しない」理由を厳しく指摘される――「苛立つ」ガナーズがCL優勝の呪いを解こうと奮闘中
アーセナルが唯一チャンピオンズリーグ決勝に進出したのはいつですか？
アーセナルは2025年にチャンピオンズリーグの準決勝まで快進撃を続け、最終的に優勝したパリ・サンジェルマンに敗れるまで、記憶に残る活躍を見せた。今回は、少なくとも前回以上の成績を残すことを決意している。
これまで、アーセナルが欧州カップの決勝に進出したのは、2006年にロナウジーニョ率いるバルセロナと対戦した1回のみである。ティエリ・アンリ、ソル・キャンベル、セスク・ファブレガスといった選手たちも、その試合ではアーセナルを優勝に導くことはできなかった。
- Getty
チャンピオンズリーグ2025-26：アーセナルの決勝への道
その呪いは未だ解けていないが、アーセナルの2025-26年組は今季の欧州カップ戦リーグ戦で首位に立ち、ドイツ勢との決勝トーナメント進出をかけた一戦に備えている。
レバークーゼンを破れば、準々決勝ではスポルティングかボーデ/グリムトと対戦することになる。多くの専門家がアーセナルのベスト4進出を予想しており、そこでラ・リーガの強豪バルセロナと再戦する可能性もある。
アーセナルはバイエル・レバークーゼンを軽視しないよう警告された
しかしアリアディエールは大胆な予測には慎重だ。マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、リヴァプール、マンチェスター・シティらがチャンピオンズリーグの栄冠を手にする中、エミレーツ・スタジアムの関係者が同タイトル獲得の遠さを悔やんでいるかとの問いに、7bet UKカジノとの提携で発言したアリアディエールはGOALにこう語った。「もちろんそうだ。 私自身、在籍中に達成できなかったことに苛立ちを覚えている。我々は無敵のチームだったのだから、達成できなかったことは非常に残念だ。翌年には決勝に進出したが敗れた。
「我々はまだCLを制していないが、必ず優勝する時が来る。昨年はあと一歩のところまで迫り、最後の数つのハードルを越えきれなかった。今年はより優れたチームを擁しているので、今年こそが優勝の年になると思う。
「最近耳にする『ああ、最高の組み合わせだ、もう次の相手を見据えよう』といった発言は、私はしません。サッカーを理解しているからこそ、まずは目の前の試合に勝つ必要があるのです。レバークーゼン戦すら戦っていない段階で、準々決勝や準決勝の相手を気にするべきではありません。レバークーゼン戦こそが最高の試合になるのですから。
「相手を100％真剣に受け止めなければ敗れる。このレベルでは勝敗の差は紙一重だ。100％の状態でなければ負ける。対戦相手が誰であろうと、その日最高の状態で臨まねばならない。我々はそれを目の当たりにしてきた。
「リーグ最下位のウルブズを敵地で倒せなかったのに、なぜレバークーゼンに遠征して彼らを粉砕できると思うのか？現実的にならねばならない。ドイツの強豪クラブと対戦する試合は、決して楽なものではない。
「試合では細かいことがたくさん起こる——退場、出場停止、オウンゴール、何が起きてもおかしくない。目の前の試合に集中するしかない。時々、チームが相手を倒す姿を想像しすぎて、少し浮かれてしまうこともあると思う。
誤解しないでほしい。バイエルンやレアル・マドリード、マンチェスター・シティといったクラブと対戦するより、レバークーゼンやスポルティングと戦う方が確かに望ましい。だが結局のところ、やるべき仕事をこなさねばならない。それができなければ負ける。それだけのことだ。」
- Getty
トロフィー獲得への挑戦：アーセナル、4冠獲得の可能性をまだ残す
プレミアリーグ首位を7ポイント差で独走し、今季前人未到の4冠達成の可能性を残すアーセナルは、水曜日にレバークーゼン遠征に臨む。ブンデスリーガのライバルとの決勝トーナメント1回戦第2戦は3月17日に行われ、これはウェンブリーで行われるカラバオカップ決勝でマンチェスター・シティと対戦する5日前の日程となる。
広告