アーセナルがバイエル・レバークーゼンのスター選手（移籍金1億ユーロ）獲得で「最有力候補」に――代理人がミケル・アルテタ監督の「真剣な」関心を認める

スカイ・ドイツのこれまでの報道では移籍金は6000万～7000万ユーロ程度とされていたが、コファネの代理人は、現在の市場においてこのストライカーの価値はそれよりもはるかに高いと考えている。デポロ氏は、この若き才能をバイアレーナから引き抜こうとするクラブは、多額の資金を投じなければならないと断言している。

「彼は1億ユーロの価値がある選手だ。コファネを獲得すれば、アーセナルは今後10年間にわたってトップクラスのストライカーを擁することになる」と、代理人は大胆に断言した。デポロはさらに称賛を続け、自身のクライアントを欧州全土の同年代の中で最高の才能であると評した。 「現時点で、彼はヨーロッパで最高のU-21ストライカーであり、最も完成された選手だ。スピードとテクニックを兼ね備え、守備も非常に優れており、空中戦も強い。これらすべての資質を兼ね備えたストライカーを見つけるのは極めて難しい」