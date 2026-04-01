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アーセナルがバイエル・レバークーゼンのスター選手（移籍金1億ユーロ）獲得で「最有力候補」に――代理人がミケル・アルテタ監督の「真剣な」関心を認める
アルテタが第一候補を特定
アルテタ監督は、コファネを獲得することで、アーセナルのストライカー不足に対する長期的な解決策を見出したようだ。19歳のコファネは今シーズン、バイエル・レバークーゼンで目覚ましい活躍を見せており、全大会通算39試合に出場して7ゴール8アシストを記録している。アーセナルはこのブンデスリーガのスター選手獲得に強く関心を寄せていると報じられてきたが、今回、選手の代理人であるエリック・デポロ氏が、この件に関する重要な最新情報を明かした。
「はい、アーセナルの関心は本物です。監督（アルテタ）は彼を非常に高く評価しています」とデポロは『デイリー・アーセナル』のインタビューで語った。「私とアーセナルの間には接触があります。しかし、彼らの現在の焦点はリーグ優勝にあります。そこからすべてが動き出すでしょう」
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驚異的な1億ユーロの評価額
スカイ・ドイツのこれまでの報道では移籍金は6000万～7000万ユーロ程度とされていたが、コファネの代理人は、現在の市場においてこのストライカーの価値はそれよりもはるかに高いと考えている。デポロ氏は、この若き才能をバイアレーナから引き抜こうとするクラブは、多額の資金を投じなければならないと断言している。
「彼は1億ユーロの価値がある選手だ。コファネを獲得すれば、アーセナルは今後10年間にわたってトップクラスのストライカーを擁することになる」と、代理人は大胆に断言した。デポロはさらに称賛を続け、自身のクライアントを欧州全土の同年代の中で最高の才能であると評した。 「現時点で、彼はヨーロッパで最高のU-21ストライカーであり、最も完成された選手だ。スピードとテクニックを兼ね備え、守備も非常に優れており、空中戦も強い。これらすべての資質を兼ね備えたストライカーを見つけるのは極めて難しい」
欧州の巨大企業からの激しい競争
レバークーゼンのこの選手に感嘆しているのは、アーセナルだけではない。デポロ氏によると、世界トップクラスのクラブが彼に目を向け始めたため、彼の電話は鳴り止まない状態だという。獲得に名乗りを上げているクラブには、プレミアリーグのライバルであるチェルシー、ニューカッスル、エバートン、ブレントフォードに加え、欧州の強豪であるバルセロナやバイエルン・ミュンヘンも名を連ねている。
「コファネに関して、これほど多くの電話を受けたことは人生で初めてだ」と、デポロはこの広範な関心を語る中で認めた。しかし、関心を寄せるクラブがひしめく中、このエージェントは、アーセナルという環境こそが、この得点力抜群のティーンエイジャーを巡る争奪戦において、ライバルたちに対して明確な優位性をもたらしているとほのめかした。
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なぜアーセナルが優位にあるのか
現在、欧州で最も注目を集める若手フォワードの獲得競争で誰が優勢か問われると、デポロはロンドン北部を指し示した。彼は、現在のアーセナル・スクワッド内にある文化的・個人的なつながりが、他の移籍先よりもエミレーツ・スタジアムへの移籍を決定づける重要な要因になると指摘した。
「まだ断言するには時期尚早ですが、ミケル・アルテタ監督と同様に本人がスペイン語を話せること、そしてウィリアム・サリバがカメルーン出身であることを考慮すると、アーセナルが最有力候補だと言えます」とデポロは結論付けた。地盤は整ったように見えるため、レバークーゼンの提示額に応じ、世界でも指折りの有望株を獲得するかどうかは、今やアーセナル次第となった。