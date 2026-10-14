勝利の喜びに包まれる一方で、この夜には悲しみもあった。アーセナルの終身会長ケン・フライアー氏が亡くなったためだ。アルテタ監督は、70年以上にわたってクラブに尽くした同氏に、思いを込めて追悼の言葉を述べた。そして、この日のピッチ上でのパフォーマンスは、現在のアーセナルのアイデンティティーを形作ることに貢献した人物をたたえるにふさわしいものだったと強調した。

「始める前に、我々の終身会長であるケン・フライアー氏について、少しお話ししたい」とアルテタ監督は語った。「アーセナルを愛するすべての人、サッカーを愛するすべての人、そして彼と接したことのあるすべての人にとって、本当に悲しい日だ。私は彼に会い、ともに時間を過ごし、彼から学ぶという栄誉に恵まれた。サッカークラブには、役割を与えられ、その役割を果たす人たちがいる。一方で、クラブのアイデンティティーや価値観を築き、その未来を切り開くためのビジョンを持つ人たちもいる」