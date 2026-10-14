Getty Images Sport
翻訳者：
アーセナルがノッティンガム・フォレスト戦へ。ミケル・アルテタ監督、マルティン・スビメンディの負傷に関する大きな朗報を届ける
スビメンディに朗報、インカピエは戦列離脱へ
アルテタ監督は、日曜日に行われるノッティンガム・フォレストとのプレミアリーグの一戦を前に、チームの負傷者の状態について重要な最新情報を明かした。中盤の要であるズビメンディとDFインカピエは、リーズ・ユナイテッド戦に勝利した後のクールダウン中に、ともに足首を負傷。今後の国内および欧州での試合に出場できるか懸念されている。
週半ばの欧州での勝利後、アルテタ監督は、スペイン代表のズビメンディが守備を担うチームメイトよりも早く回復していると明かした。「ズビはかなり、かなり良くなっている。ピエロも回復しているが、言ったように、彼のけがの方が深刻そうだ。数週間の問題になると思う。正確に何週間かは分からない。ズビは良くなっている。そう、回復している。ピッチに出たときに痛みにどう対処できるか、まだ多少残る違和感がどうかを見なければならない」と監督は説明した。『フットボール・ロンドン』が伝えている。
- Getty Images Sport
焦点はシティ・グラウンドでの試練へ
バイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグでの対決が迫る中でも、アルテタ監督は目の前の一戦だけを見据えている。アーセナルはホームでの調子を取り戻そうと必死のフォレストとのアウェー戦に臨む。アルテタ監督は、今週末にシティ・グラウンドで選手たちを待ち受ける敵対的な雰囲気を十分に理解している。
次の欧州での試合でマイケル・オリーセが欠場することについて問われると、アルテタ監督はすぐに話題をプレミアリーグへと戻した。「素晴らしい挑戦になるのは、アウェーでのフォレスト戦だと思う。その一戦に向けて、準備を整えなければならない」と語った。
アルテタ、選手起用のローテーションと体調不良に対応
長期にわたる負傷への懸念に加え、アルテタ監督はブカヨ・サカのコンディションにも言及した。サカはリール戦で短時間の出場が可能な状態にとどまっていた。イングランド代表のサカは体調不良に苦しみ、ミッドウィークのチャンピオンズリーグの一戦では先発を外れたものの、1ゴール1アシストを記録した。
「昨日も今日も、体調不良であまり具合が良くなかった。先発できる状態ではなかったが、チームに貢献したいという強い気持ちがあった。必要になったときに途中出場し、大きなインパクトを与え、質の高いプレーを見せた」とアルテタ監督は語った。
- Getty Images Sport
アーセナルのレジェンド、ケン・フライアーに敬意を表す
勝利の喜びに包まれる一方で、この夜には悲しみもあった。アーセナルの終身会長ケン・フライアー氏が亡くなったためだ。アルテタ監督は、70年以上にわたってクラブに尽くした同氏に、思いを込めて追悼の言葉を述べた。そして、この日のピッチ上でのパフォーマンスは、現在のアーセナルのアイデンティティーを形作ることに貢献した人物をたたえるにふさわしいものだったと強調した。
「始める前に、我々の終身会長であるケン・フライアー氏について、少しお話ししたい」とアルテタ監督は語った。「アーセナルを愛するすべての人、サッカーを愛するすべての人、そして彼と接したことのあるすべての人にとって、本当に悲しい日だ。私は彼に会い、ともに時間を過ごし、彼から学ぶという栄誉に恵まれた。サッカークラブには、役割を与えられ、その役割を果たす人たちがいる。一方で、クラブのアイデンティティーや価値観を築き、その未来を切り開くためのビジョンを持つ人たちもいる」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。