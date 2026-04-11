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アーセナルがニューカッスルのFWアンソニー・ゴードンの夏の移籍を検討
アルテタ監督、ゴードンを最重要補強候補に指名
TEAMtalkによると、アーセナルは優勝候補の座を維持するため、アルテタ監督が前線にスピードと直線的な攻撃力を加えたいと考えている。 左サイドのガブリエル・マルティネッリとレアンドロ・トロサールに競争を促す高いレベルの選手を求めており、移籍後すぐにプレミアリーグで結果を残すゴードンは、「若く、貪欲で、技術に長けた選手」というクラブの理想に一致する。
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ニューカッスルの財政難
ゴードンは、そのたゆまぬ走り込みと得点力でニューカッスルで絶大な人気を誇る。しかし、チャンピオンズリーグでのもう1シーズンのプレーや、エミレーツ・スタジアムでの優勝争いに加わる可能性という魅力が移籍の要因になるかもしれない。ニューカッスルは彼を手放したくないが、プレミアリーグの「利益と持続可能性に関する規則（PSR）」を巡る財務問題が状況を複雑にする。 マグパイズ（ニューカッスル）は財政難のため、高額オファーを断る余裕がない。アーセナルは移籍金の額を見極めるため、今も協議を続けている。
アーセナルにとって戦術的に完璧な補強
ゴードンの積極的なプレスと1対1でDFを突破する力は、アルテタのハイテンポな戦術にぴったり合う。プレミアリーグ経験が豊富で、即戦力になる点もアーセナルにとって大きな魅力だ。大舞台でも力を発揮する彼の実力は、マンチェスター・シティを追うチームにとって欠かせない。
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イングランド代表スター選手の獲得競争
ゴードンの去就を注目しているのはアーセナルだけではない。リヴァプールも以前から関心を示している。だがアーセナルは、欧州屈指の若きチームで主軸としてプレーできる構想を示し、ライバルに先んじようとしている。ニューカッスルがシーズン途中の売却に消極的なため、移籍は1月ではなく夏になる公算が大きい。