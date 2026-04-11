ゴードンは、そのたゆまぬ走り込みと得点力でニューカッスルで絶大な人気を誇る。しかし、チャンピオンズリーグでのもう1シーズンのプレーや、エミレーツ・スタジアムでの優勝争いに加わる可能性という魅力が移籍の要因になるかもしれない。ニューカッスルは彼を手放したくないが、プレミアリーグの「利益と持続可能性に関する規則（PSR）」を巡る財務問題が状況を複雑にする。 マグパイズ（ニューカッスル）は財政難のため、高額オファーを断る余裕がない。アーセナルは移籍金の額を見極めるため、今も協議を続けている。