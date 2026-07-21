アーセナルがニューカッスルとブルーノ・ギマランイスの移籍交渉を開始。ブラジル代表のスターはプレミアリーグ王者への加入を強く希望している。

アーセナルがギマランイス獲得に動いているのは、モーガン・ロジャース争奪戦でチェルシーに敗れたためだ。ロジャースはプレミアリーグ最高額となる1億1700万ポンドでチェルシーへ移籍。アーセナルはアストン・ヴィラの要求額を受け入れず、ターゲットを切り替えた。 また、マテウス・フェルナンデスの獲得には8500万ポンドと高額すぎると判断し、トッテナム加入に至った。ボーンマスもMFアレックス・スコットが新契約を拒否したにもかかわらず残留を望んでいる。