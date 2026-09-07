Getty Images Sport
翻訳者：
アーセナルがチェルシー指揮官シャビ・アロンソに初黒星をつけるも、モーガン・ロジャーズは強気の姿勢崩さず
アロンソの白星スタート、エミレーツでストップ
就任から3連勝を飾ったことで、アロンソがスタンフォード・ブリッジで順調な船出を切るとの楽観論が高まっていたが、スペイン人指揮官は日曜午後に現実を突きつけられた。ロジャーズの先制点で序盤にリードを奪ったものの、チェルシーは最終的に追いつかれ、北ロンドンでアーセナルに2-1で敗れた。コブハムで指揮を執って以降、アロンソにとってはこれが初黒星。開幕からはフラム戦、ブライトン＆ホーヴ・アルビオン戦での勝利に加え、ルートン・タウンとのカラバオカップでも白星を挙げる完璧なスタートを切っていた。
エミレーツ・スタジアムでの試合終了後に話したFWは、アロンソ体制のチームがまだ発展途上にあることをすぐに強調した。「彼の下でまだ4試合目にすぎない。僕たちにはやるべきことがあると分かっている。3連勝のあとでも改善が必要だと分かっていたし、それは変わらない。引き続き完全に集中して前に進んでいく」とロジャーズは語った。「僕たちにはまだ取り組むべきことがある。新しい監督の下で、まだ新しいチームとして、自分たちの考えを融合させながら、もっともっと良くなろうとしているところだ。でも、そうなる。僕たちはそうなれると分かっている」
- Getty Images Sport
敵対的な衝突の後の回復力
試合はアウェーのチームにとってこれ以上ない入りとなり、ロジャーズが開始2分以内にネットを揺らした。決定力の高い鋭いシュートはペナルティーエリア手前からゴール下隅へ飛び込み、一時的にホームの観客を静まり返らせ、チェルシーに4連勝への希望を与えた。しかし、最終的にはアーセナルの地力が勝った。カイ・ハヴァーツが前半半ばに同点弾を決めると、マルティン・ウーデゴールがハーフタイム直後に逆転を完成させた。
ロジャーズは敗戦の直後の痛みを認めつつも、敵地という厳しい環境でチームメートたちが見せた戦いぶりを称賛した。「失望している」と認めた。「勝つという仕事を果たすためにここへ来たが、それを成し遂げることはできなかった。だから当然、選手たちもみんなも失望している。ただ、シーズンは長いし、ここは来るのが難しい場所だ。自分たちは十分にやれたと思う。試合の多くの時間帯でいいプレーができたし、チャンスも作った。必要な時にはしっかり守ることもできた」
アロンソ革命への適応
チェルシーがアロンソの哲学をこれほど素早く取り入れたことは、シーズン序盤の話題の一つとなっている。ロジャーズは、実行面ではなお発展途上にあるとしても、複雑な戦術的アイデアをここまで短期間で吸収したチームが素晴らしい個性を示していると考えている。「本当に良いし、とてもポジティブだ」とロジャーズは続けた。「何度も目にするように、監督は就任当初、適応の過程で苦しむことがある。でも僕たちは監督のアイデアをしっかり受け入れるという点で、本当にうまくやれている」
そのFWは、コブハムで日々受けている励ましが、自分たちが正しい道を進んでいるという確信につながっていると強調した。厳しいアウェーゲームでの単発の結果にかかわらず、持続可能なものに向けた土台が築かれているとみている。「もちろん、まだ始まったばかりだから改善すべき点はある。でも、これだけ早い段階でポジティブな兆候が見えていて、毎日、トレーニングピッチでも試合でも絶えず励まされている。僕たちが進む道は一つしかない。それは前進だ」
- AFP
次の挑戦を見据えて
この敗戦を受け、チェルシーは今後の試合で即座の立て直しが求められる。今後にはリーズ・ユナイテッドとのカラバオカップも控えている。エミレーツでの一戦では、モイセス・カイセド不在の影響が中盤の中央で感じられ、アロンソがベストの先発11人を見つけようとする中で、リース・ジェームズのコンディションも引き続き焦点となっている。今後数週間はチェルシーの結束力が厳しく試されることになる。このプロジェクトの「新しさ」が、失敗の言い訳ではなく楽観視できる理由であることを証明しようとしている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。