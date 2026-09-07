就任から3連勝を飾ったことで、アロンソがスタンフォード・ブリッジで順調な船出を切るとの楽観論が高まっていたが、スペイン人指揮官は日曜午後に現実を突きつけられた。ロジャーズの先制点で序盤にリードを奪ったものの、チェルシーは最終的に追いつかれ、北ロンドンでアーセナルに2-1で敗れた。コブハムで指揮を執って以降、アロンソにとってはこれが初黒星。開幕からはフラム戦、ブライトン＆ホーヴ・アルビオン戦での勝利に加え、ルートン・タウンとのカラバオカップでも白星を挙げる完璧なスタートを切っていた。

エミレーツ・スタジアムでの試合終了後に話したFWは、アロンソ体制のチームがまだ発展途上にあることをすぐに強調した。「彼の下でまだ4試合目にすぎない。僕たちにはやるべきことがあると分かっている。3連勝のあとでも改善が必要だと分かっていたし、それは変わらない。引き続き完全に集中して前に進んでいく」とロジャーズは語った。「僕たちにはまだ取り組むべきことがある。新しい監督の下で、まだ新しいチームとして、自分たちの考えを融合させながら、もっともっと良くなろうとしているところだ。でも、そうなる。僕たちはそうなれると分かっている」