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アーセナルがチェルシーを圧倒。ルーシー・ブロンズは、女子チャンピオンズリーグでの敗戦について「ブルーズの方が上だった」と主張した
ブルーズの欧州制覇への夢は、悔しい結果に終わった
スタンフォード・ブリッジで行われたこの試合は、僅差の攻防と、終盤にホームチームが巻き返したものの、結局及ばなかった展開が特徴だった。94分にショケ・ヌスケンが決めた劇的なゴールにより、ソニア・ボンパストール監督率いるチームはこの日1-0で勝利を収めたが、第1戦での失点があまりにも大きく、それを覆すには至らなかった。 ブルーズは2試合合計で2-3と敗れ、第1戦後に残された課題は、王者相手にはあまりにも険しすぎた。
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ブロンズは決定力不足を原因に挙げている
ブロンズは、試合の流れがどこで崩れたのかについて、遠慮なく率直な評価を下した。この日の勝利を手にしたものの、ベテランのフルバックは、2試合を通じての決定的な要因として、チェルシーの最終ライン付近での苦戦を挙げた。「2試合を通じて、私たちにできることはこれ以上なかった。 我々は相手より優れていたが、決定力では及ばなかった。そこが違いだった」と彼女はBBCに語った。「第1戦では彼らが決定的なフィニッシュを決め、トップチーム相手に苦戦を強いられた。今夜は勝てると思っていたし、実際に勝ったが、決定機を逃しすぎたし、クロスバーにも何度も当たった。
「これ以上できることはほとんどなかった。相手GKは本当に素晴らしいセーブをいくつか見せた。自分たちを誇りに思える。我々がより優れたチームだったし、今日の試合に勝った。まだ戦うべき目標が残っているのだから、このエネルギーと集中力をシーズン終盤まで持ち越さなければならない」とブロンズは付け加えた。
ボンパストール、審判の判定を巡る騒動に激怒
試合終了間際にチェルシーのソニア・ボンパストール監督が退場処分を受けたことで、試合は混乱のうちに幕を閉じた。ボンパストール監督は、ケイティ・マッケイブとアリッサ・トンプソンを巡る一連の出来事に激怒し、試合後のインタビュー中に携帯電話を取り出して、VARによって処罰されなかったアメリカ人ウインガーへの髪を引っ張る行為を指摘した。「携帯電話を持ってきました。 これが見えるかどうかわからないし、普通のことではないかもしれない」とボンパストール監督は語った。「でも、この映像を見てほしい……私にとっては、アーセナルの選手には明らかにレッドカードだ。彼女はアリッサの髪を引っ張っている。だから、私にとってはまたしてもVARの問題だと思う。彼はその状況を確認できていない。なぜVARがあるのか、私にはわからない。」
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リーグ戦での優勝への望みが薄れ、FAカップに注力
欧州での悔しい敗戦にもかかわらず、チェルシーの陣営は国内戦に軸足を戻し、依然として不屈の姿勢を崩していない。 ブルーズは今シーズンすでに女子リーグカップを制しているが、女子スーパーリーグの王座に対する確固たる支配力は揺らいでいる。ボンパストール監督率いるチームは、残り3試合で首位のマンチェスター・シティに9ポイント差をつけられており、6シーズンぶり、過去11シーズンでわずか3度目となるリーグ優勝逃しの危機に瀕している。
WSL優勝の望みが細い糸でつながっている中、ブロンズはチームメイトに対し、アーセナルとの第2戦で示したパフォーマンスのレベルを維持するよう促し、次のように締めくくった。「私たちは自分自身を誇りに思える。私たちは相手より優れたチームだったし、今日の試合に勝った。 「まだ戦うべき目標が残っているのだから、そのエネルギーと集中力をシーズン終盤まで持ち越さなければならない」チームは月曜日に控えるFAカップ準々決勝のトッテナム戦に向け、早急にコンディションを回復させなければならない。今シーズン2つ目のタイトル獲得を目指し、欧州大会敗退からの巻き返しを図る。