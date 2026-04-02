アーセナルがチェルシーを圧倒。ルーシー・ブロンズは、女子チャンピオンズリーグでの敗戦について「ブルーズの方が上だった」と主張した

欧州での悔しい敗戦にもかかわらず、チェルシーの陣営は国内戦に軸足を戻し、依然として不屈の姿勢を崩していない。 ブルーズは今シーズンすでに女子リーグカップを制しているが、女子スーパーリーグの王座に対する確固たる支配力は揺らいでいる。ボンパストール監督率いるチームは、残り3試合で首位のマンチェスター・シティに9ポイント差をつけられており、6シーズンぶり、過去11シーズンでわずか3度目となるリーグ優勝逃しの危機に瀕している。

WSL優勝の望みが細い糸でつながっている中、ブロンズはチームメイトに対し、アーセナルとの第2戦で示したパフォーマンスのレベルを維持するよう促し、次のように締めくくった。「私たちは自分自身を誇りに思える。私たちは相手より優れたチームだったし、今日の試合に勝った。 「まだ戦うべき目標が残っているのだから、そのエネルギーと集中力をシーズン終盤まで持ち越さなければならない」チームは月曜日に控えるFAカップ準々決勝のトッテナム戦に向け、早急にコンディションを回復させなければならない。今シーズン2つ目のタイトル獲得を目指し、欧州大会敗退からの巻き返しを図る。