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アーセナルがセリエAで注目を集めるニコ・パス獲得へ準備、レアル・マドリーは元ラ・ファブリカのスターに対する最終的な主導権を保持か
アーセナル、移籍の可能性を前にパスを注視
アーセナルは、セリエAで目覚ましい台頭を遂げたコモのMFパスに狙いを定めている。『ElDesmarque』によると、プレミアリーグの同クラブはこの22歳のアルゼンチン人を注視しており、2027年1月に正式オファーを出す計画だという。
ただ、移籍の可能性は依然としてマドリーの関与によって大きく複雑化している。スペインの強豪は、イタリアに残ることを認めた後も、このプレーメーカーの将来に対して大きな影響力を維持している。 パスはコモ残留を選択しており、イタリアサッカー界で屈指のブレイクスターの1人として地位を確立していた。その決断により、同選手は欧州移籍市場の注目の中心に留まり続けている。
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マドリーが8000万ユーロの決定的な買い戻しオプションを保有
レアル・マドリーは、パスの将来を巡る決着に際して、複雑な契約スキームを設計した。6月にはコモが選手の権利100％を確保するため6000万ユーロを支払うことで合意したが、スペインのクラブは2027年夏に有効となる8000万ユーロの片務的な買い戻し条項を確保した。
ベルナベウ首脳陣は以前、約900万ユーロというはるかに低い買い戻し条項を保有していたものの、代わりに利益性の高い新たな取り決めを選択した。レアル・マドリーは、パスがイタリアにとどまることを認めた件について、「選手自身の要望によって」完了したと正式に認めている。
この合意により、レアル・マドリーは状況を完全にコントロールできる立場にある。もしアーセナルが具体的なオファーを提出した場合、スペインのクラブは8000万ユーロの条項を発動して選手を買い戻し、その後に残留させるか再売却するかを決めることができる。
アルゼンチン人MF、ファブレガスの下で躍動
2024年にマドリードを離れて以降、パスはチェスク・ファブレガス監督の下で中心的存在へと成長した。MFは2024-25シーズンに充実した結果を残し、セリエA35試合で6得点9アシストを記録した。
翌シーズンにはさらにパフォーマンスを高め、リーグ戦35試合で12得点7アシストをマーク。その攻撃面での貢献がコモをチャンピオンズリーグ出場へと導き、本人もRBライプツィヒ戦に出場した。
パスは今季に入っても好調を維持しており、第3節のジェノア戦でコモが4-1で勝利した試合では見事なゴールを決めた。チームの主軸となるトップ下として、輝きを放ち続けている。
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ニコ・パスに3つの明確な道筋が浮上する
パスの当面の将来には、イタリアで成長を続ける中で3つの明確なシナリオがある。契約は2028年6月までとなっており、1つ目の選択肢は、欧州コンペティションを通じて自身の評価額を高めるためにコモに残留することだ。
一方で、アーセナルが2027年1月に正式オファーへ踏み切る可能性もあり、その場合はマドリーが8000万ユーロの買い戻しオプションを行使するかどうかの判断を迫られる。
最後に、レアル・マドリーがこのアカデミー出身選手はサンティアゴ・ベルナベウのトップチームに直接復帰する準備が整ったと判断する可能性もある。今後数カ月のパフォーマンスが、最終的にどの道筋をたどるかを決めることになる。
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