レアル・マドリーは、パスの将来を巡る決着に際して、複雑な契約スキームを設計した。6月にはコモが選手の権利100％を確保するため6000万ユーロを支払うことで合意したが、スペインのクラブは2027年夏に有効となる8000万ユーロの片務的な買い戻し条項を確保した。

ベルナベウ首脳陣は以前、約900万ユーロというはるかに低い買い戻し条項を保有していたものの、代わりに利益性の高い新たな取り決めを選択した。レアル・マドリーは、パスがイタリアにとどまることを認めた件について、「選手自身の要望によって」完了したと正式に認めている。

この合意により、レアル・マドリーは状況を完全にコントロールできる立場にある。もしアーセナルが具体的なオファーを提出した場合、スペインのクラブは8000万ユーロの条項を発動して選手を買い戻し、その後に残留させるか再売却するかを決めることができる。