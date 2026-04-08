アーセナルがスポルティングCP戦で勝利し、プレミアリーグは2年連続で5つ目のチャンピオンズリーグ出場枠を確保した

5位による欧州カップ戦出場権の確定は、国内リーグの終盤戦の様相を根本的に変え、現在安定した成績を模索している複数のクラブに救いの手を差し伸べることになる。伝統的に強豪とされるチームが依然として優勝候補ではあるが、現在の順位表を見る限り、今シーズンの結末は例年よりもはるかに予測不可能なものとなりそうだ。順位表は驚くほど接戦であることを示しており、5位のリヴァプールと13位のボーンマスの間にはわずか7ポイントの差しかないため、欧州トップレベルの舞台を目指すチームにとっては、どの試合の結果も極めて重要となる。