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アーセナルがスポルティングCP戦で勝利し、プレミアリーグは2年連続で5つ目のチャンピオンズリーグ出場枠を確保した
スポット契約を確保
アーセナルが準々決勝第1戦でポルトガルで辛勝したことで、プレミアリーグは2シーズン連続で「欧州パフォーマンス枠（EPS）」の追加枠を数学的に確保した。この結果により、イングランドはUEFAのシーズン係数ランキングでドイツやポルトガルのライバルリーグを抑え、トップ2入りが確定した。 この成果は、今シーズンのイングランドのクラブ全体の強さを反映するものであり、2025-26シーズンの欧州大会に当初出場予定だった9クラブすべてが、それぞれのリーグ戦を勝ち抜き、国の地位を向上させた。
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トップ5争いが激化
5位による欧州カップ戦出場権の確定は、国内リーグの終盤戦の様相を根本的に変え、現在安定した成績を模索している複数のクラブに救いの手を差し伸べることになる。伝統的に強豪とされるチームが依然として優勝候補ではあるが、現在の順位表を見る限り、今シーズンの結末は例年よりもはるかに予測不可能なものとなりそうだ。順位表は驚くほど接戦であることを示しており、5位のリヴァプールと13位のボーンマスの間にはわずか7ポイントの差しかないため、欧州トップレベルの舞台を目指すチームにとっては、どの試合の結果も極めて重要となる。
レコードの表現が可能
特定のタイトル獲得シナリオによっては、イングランドから最大7チームがチャンピオンズリーグに出場する可能性もある。アストン・ヴィラがヨーロッパリーグを制覇するか、リヴァプールがチャンピオンズリーグを制覇しながらもリーグ戦での出場権獲得圏外に終わった場合、両チームには自動的に追加の出場枠が与えられることになる。こうした複雑なルールにより、複数のイングランドの優勝チームがリーグ戦5位または6位に終わった場合、出場権獲得順位が順位表の下位へとずれ下がる可能性があり、理論上は7位のチームもエリートリーグへの出場権を獲得できることになる。
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大慌ての駆け込み
今シーズンの終盤戦では、中位に位置する多数のクラブが、高額なボーナス獲得枠をめぐって前例のない激しい争いを繰り広げることになるだろう。現在7位のブレントフォードと8位のエバートンはともに勝ち点46で、5位のリヴァプールとはわずか3ポイント差に迫っている。この接近した順位は、強豪クラブに対し安定したパフォーマンスを維持するよう多大なプレッシャーをかけている。また、最後の追加出場枠をめぐる争いにも注目が集まっている。UEFA係数ランキングでは、現在スペインがドイツを上回っている。