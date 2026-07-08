アーセナルがスイス代表MFジェラルディン・ロイテラーを獲得。元フランクフルトのMFは背番号14を着用する。

ロイテラーはエミレーツ・スタジアムで大きく活躍する決意だ。「このクラブの歴史と成功に新たなページを刻み、サポーターの前でプレーする日が待ち切れない」と語った。

アーセナル女子サッカー部門ディレクターのクレア・ウィートリーは「ジェリーがアーセナルの一員となったことを大変嬉しく思います。彼女はクラブでも代表でも豊富な経験を誇ります。 彼女とともに協力し、クラブにさらなるトロフィーをもたらすために尽力することを楽しみにしています」と述べた。レネ・スレガース監督も「ジェリーをアーセナルに迎えられてとてもうれしいです。彼女は技術と知性、運動能力を兼ね備えた選手で、中盤にとって素晴らしい補強になると確信しています」と語った。