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アーセナルがスイス代表MFジェラルディン・ロイテラーを獲得。元フランクフルトのMFは背番号14を着用する。
ロイテラー、アーセナルへの大型移籍が成立
アーセナルはロイテラーの完全移籍加入を水曜日に公式サイトで発表した。ロイテラーはフラウエン・ブンデスリーガのアイントラハト・フランクフルトで8年間プレーし、184試合で54ゴール44アシストを記録した。
ドイツ移籍前はFCスタンズでキャリアを始め、15歳でFCルツェルンでトップデビュー。代表では91試合に出場し、2024年のスイス女子年間最優秀選手賞を受賞。スイス代表をユーロ2025の準々決勝へ導いた実績も持つ。
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契約の詳細と新しい背番号
アーセナルはロイテラーの完全移籍を発表。BBCスポーツによると、彼女は4年契約を結び、背番号14を着用する。ジョージア・スタンウェイ、セリーナ・チェルチに続き、今夏3人目の主要補強となる。
ロイテラーは加入を喜び、「アーセナルは世界屈指のクラブ。ここに来られて誇りに思う」とコメント。「チームのプレースタイルが大好き。WSLのトップ選手たちと戦うのが待ち切れない」と抱負を語った。
スレガースとウィートリーが新加入選手を称賛
ロイテラーはエミレーツ・スタジアムで大きく活躍する決意だ。「このクラブの歴史と成功に新たなページを刻み、サポーターの前でプレーする日が待ち切れない」と語った。
アーセナル女子サッカー部門ディレクターのクレア・ウィートリーは「ジェリーがアーセナルの一員となったことを大変嬉しく思います。彼女はクラブでも代表でも豊富な経験を誇ります。 彼女とともに協力し、クラブにさらなるトロフィーをもたらすために尽力することを楽しみにしています」と述べた。レネ・スレガース監督も「ジェリーをアーセナルに迎えられてとてもうれしいです。彼女は技術と知性、運動能力を兼ね備えた選手で、中盤にとって素晴らしい補強になると確信しています」と語った。
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ロイテラーとアーセナル、次はどうなる？
ロイテラーは、アーセナルの新チームメイトと合流前に短い夏休みを過ごす。スレガースは「プレシーズンが始まれば一緒に練習できるのを楽しみにしている」と語った。アーセナルは合宿でロイテラー、スタンウェイ、セルチをチームに組み込む。女子スーパーリーグ制覇を目指すアーセナルで、ロイテラーは中盤の先発の座を狙う。
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