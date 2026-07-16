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アーセナルがクラブ・ブルージュとクリストス・ツォリス選手の移籍で3400万ポンドで合意、ミケル・アルテタ監督が攻撃陣を強化
アーセナル、トロサール後継者獲得へ
『The Athletic』によると、アーセナルはクラブ・ブルッヘのFWツォリスについて3400万ポンドで合意した。24歳の同選手獲得に向け、最終手続きを進めている。
この移籍は、今週初めに正式決定したレアンドロ・トロサール（1700万ポンドでベシクタシュへ）の退団に続くもの。なお、アストン・ヴィラのモーガン・ロジャースなど他の候補とは無関係で、ギリシャ人ウインガーはアルテタ監督の求める戦術要件に一致している。
- (C)Getty Images
ユヴェントスのオファーを断った後の戦略転換
アーセナルは今夏、攻撃陣補強へ欧州の複数選手を検討。ツォリス獲得を本格化する前は、ユヴェントスのケナン・イルディズにも関心を示していた。しかし、ユヴェントスがトルコ代表MFの売却を拒否したため、アーセナルは候補を切り替えた。
6月12日、英メディア『The Athletic』は、プレミアリーグのクラブがツォリス獲得へ本格的に動き、4000万ユーロ前後で合意する可能性があると伝えた。クリスタル・パレスも昨夏獲得を試みたが、ブルッヘに拒否された。しかし、アーセナルは今回の移籍市場で交渉を進め、ついに合意に至った。
イングランドのサッカー界への復帰
アーセナル加入で、ツォリスはノリッジ・シティでの3年間を経てイングランドに復帰する。キャロウ・ロードではプレミアリーグ14試合を含む30試合に出場したが、出場機会より成長の過程が重視され、レンタル移籍を繰り返した。
2024年にクラブ・ブルッヘへ完全移籍する前は、オランダのトゥウェンテやドイツのフォルトゥナ・デュッセルドルフへレンタル移籍。ベルギーで真価を発揮し、フィジカル重視のイングランドサッカーへの適応課題を克服した。
- AFP
ベルギーでの目覚ましい数字
昨季ブルッヘで52試合に出場し、22ゴール29アシストを記録したツォリスは、クラブのリーグ20度目優勝に貢献。決定力と創造性を兼備する彼はベルギーで注目の的となり、2029年までの契約延長も締結した。
ギリシャ代表でもサイドで脅威となり、34試合で9得点を挙げ国際舞台でも実力を示している。リーグ王座防衛を狙うアーセナルでは、アルテタ監督が彼の決定力がプレミアリーグでも発揮されることを期待している。
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