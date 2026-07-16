アーセナルがクラブ・ブルージュとクリストス・ツォリス選手の移籍で3400万ポンドで合意、ミケル・アルテタ監督が攻撃陣を強化

アーセナルは今夏、攻撃陣補強へ欧州の複数選手を検討。ツォリス獲得を本格化する前は、ユヴェントスのケナン・イルディズにも関心を示していた。しかし、ユヴェントスがトルコ代表MFの売却を拒否したため、アーセナルは候補を切り替えた。

6月12日、英メディア『The Athletic』は、プレミアリーグのクラブがツォリス獲得へ本格的に動き、4000万ユーロ前後で合意する可能性があると伝えた。クリスタル・パレスも昨夏獲得を試みたが、ブルッヘに拒否された。しかし、アーセナルは今回の移籍市場で交渉を進め、ついに合意に至った。



