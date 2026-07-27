とはいえ、何も保証されているわけではない。結局、解決が目前ならヴィニシウスの契約交渉が停滞するはずはない。彼はW杯でブラジル代表として活躍した後、休息を取っているが、大会結果は不本意だった。

前述の通り、ヴィニシウスが在籍し全試合先発を期待される中で、レアル・マドリードが新ウインガーに1億2000万ユーロ超を投じるのはセンセーショナルだ。ディオマンデが19歳でも、ベンチ要員に巨額を使うはずはない。

背番号7との契約交渉は現在難航しており、さらにこのコートジボワール代表を獲得した場合の財政負担も考慮すると、今回の動きは経費削減が目的である可能性もある。 長期的に見れば、ヴィニシウスを売却して資金を回収し、代わりにライプツィヒの若手を獲得すれば、クラブは大きな支出を抑えられる。その新戦力は給与が低く、かつヴィニシウスと同等のポテンシャルを秘めている。

レアルは近年、移籍市場で倹約を続けており、3年前にドルトムントからベリンガムを獲得して以来、1選手に1億ユーロ以上は払っていない。代わりに、ムバッペやコナテ、シルバをフリーで獲得するなど、効率的な取引を優先している。

特にマンチェスター・シティのロドリ（高年俸が予想される）の交渉も並行していることを踏まえると、ディオマンデの費用が何らかの形で相殺される可能性は高い。