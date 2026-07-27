ディオマンデの加入で、レアル・マドリードでの役割と、新契約に合意していないヴィニシウス後継者探しとの関連が噂されている。
だが、一方がもう一方の移籍に直接影響するとは限らない。2026年W杯の話題も交錯する今夏の移籍市場はすでに波乱含みだが、世界屈指のウインガー2人を巡るこの騒動が最大の山場になるかもしれない。
ディオマンデの加入で、レアル・マドリードでの役割と、新契約に合意していないヴィニシウス後継者探しとの関連が噂されている。
だが、一方がもう一方の移籍に直接影響するとは限らない。2026年W杯の話題も交錯する今夏の移籍市場はすでに波乱含みだが、世界屈指のウインガー2人を巡るこの騒動が最大の山場になるかもしれない。
マドリードがディオマンデ争奪戦に参入したと報じられてから24時間と経たないうちに、アーセナルが週末にヴィニシウスの獲得を模索しているという報道も流れた。
レアルはリヴァプールやパリ・サンジェルマンを退け、このコートジボワール人ウインガーの争奪戦で早くも優位に立った。PSGは最終的に撤退。ライプツィヒは総額1億2000万ユーロ（1億300万ポンド／1億3600万ドル）の初オファーを拒否すると見られていたが、やがて合意に至る見込みだ。
そんな中、アーセナルがヴィニシウスに興味を示すのは興味深い。26歳の彼は契約延長合意に至らず最終年に入り、アーセナルは市場の好機と見た。また、レアルがディオマンデ獲得を目前に控えていることから、売却に前向きだと判断した可能性もある。
『The Athletic』によると、アーセナルの関心は「初期段階」だという。スペインでは非現実的な1億6000万ユーロ（1億3700万ポンド／1億8200万ドル）の移籍金が取り沙汰されているが、プレミアリーグ王者のアーセナルは、ヴィニシウスのようなスーパースターを今夏、割安で獲得できる可能性に注目している。
レアル・マドリードは1年後に無償放出を避けたいが、週給40万ポンドから47万ポンドへの昇給要求で契約交渉は18か月も停滞している。
一見エミレーツへの移籍が遠のくように見えるが、アーセナルはクラブ史上最高額を提示して要求を受け入れる用意があると報じられている。
ただし、ヴィニシウス側もアーセナルを交渉のカードとして使い、レアル・マドリードとの契約延長を狙う可能性が残る。スペインメディアは「彼は残留希望で、条件の差を小さくして再交渉する」と伝えている。
とはいえ、何も保証されているわけではない。結局、解決が目前ならヴィニシウスの契約交渉が停滞するはずはない。彼はW杯でブラジル代表として活躍した後、休息を取っているが、大会結果は不本意だった。
前述の通り、ヴィニシウスが在籍し全試合先発を期待される中で、レアル・マドリードが新ウインガーに1億2000万ユーロ超を投じるのはセンセーショナルだ。ディオマンデが19歳でも、ベンチ要員に巨額を使うはずはない。
背番号7との契約交渉は現在難航しており、さらにこのコートジボワール代表を獲得した場合の財政負担も考慮すると、今回の動きは経費削減が目的である可能性もある。 長期的に見れば、ヴィニシウスを売却して資金を回収し、代わりにライプツィヒの若手を獲得すれば、クラブは大きな支出を抑えられる。その新戦力は給与が低く、かつヴィニシウスと同等のポテンシャルを秘めている。
レアルは近年、移籍市場で倹約を続けており、3年前にドルトムントからベリンガムを獲得して以来、1選手に1億ユーロ以上は払っていない。代わりに、ムバッペやコナテ、シルバをフリーで獲得するなど、効率的な取引を優先している。
特にマンチェスター・シティのロドリ（高年俸が予想される）の交渉も並行していることを踏まえると、ディオマンデの費用が何らかの形で相殺される可能性は高い。
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ヴィニシウスはレアル・マドリードで8年間375試合に出場し、世界屈指のウイングに成長した。それでも当初は結果を出せず、ファンからも批判を受ける。
2025-26シーズンには自チームファンから集中的な非難を受け、チームはまたしてもタイトルを獲得できなかった。 ファンからの不満は、パフォーマンスの低下と契約延長交渉の停滞が背景にある。さらに、彼がマドリードで何度も人種差別を受けたことも、批判の要因と考えられる。
昨季CLのベンフィカ戦では、当時ベンフィカを率いていた（現在はマドリードの監督である）ジョゼ・モウリーニョが、ヴィニシウスを「トラブルメーカー」と呼んだ。
「何かがおかしい。どのスタジアムでも同じことが起きている」と、ムリーニョはヴィニシウスがアルゼンチン人のジャンルーカ・プレスティアーニから人種差別的な暴言を受けたとされる事件後に語った。「ヴィニシウスがプレーするスタジアムでは、必ず何かが起こる」。この名将の下でプレーする準備を進める中、本人がその言葉をすぐに忘れることはないだろう。
近年、ヴィニが移籍の噂に巻き込まれたのはこれが初めてではない。 サウジアラビアのアル・アハリは2025年、世界最高額となる3億5000万ユーロ（約2億9600万ポンド／3億6500万ドル）のオファーを検討し、10億ユーロの契約提示も報じられた。それでも彼はベルナベウ残留を希望したが、その気持ちに変化があったかはまだ不明だ。
アーセナルがヴィニシウスに本格的に興味を示した場合、彼がプレミアリーグに適しているか疑問視されるだろう。技術は高いが、フィジカルが強い相手には効果が落ちるとの見方がある。
ブラジルサッカー専門家のジョン・コテリルはtalkSPORTで「彼の調子は常に不安定で、それが問題だ」と指摘。「プレミアリーグで戦う十分なタフさもないかもしれない。私ならアトレティコ・マドリードでプレミア経験もあるアルゼンチン人FWジュリアン・アルバレスを選ぶ」と語った。
移籍金を払えるクラブは限られるが、価格だけでは測れない。 『彼は何ができるのか？ チームにどう溶け込めるのか？ 現在の戦術やメンバーに合うのか？』技術は確かだが、やはり安定感に欠ける」
個人の能力とは関係なく、プレミアリーグで成功が保証されていない選手の一人がヴィニシウスだ。だがCLでは26試合で21ゴールに関与し、昨季ラウンド16のマンチェスター・シティ戦でも2得点を挙げており、その説を覆すデータもある。
結局、それらは大した問題ではないかもしれない。最も可能性が高いのは、ヴィニシウスがレアル・マドリードと大型契約を結び、アーセナルなど獲得希望クラブを失望させるシナリオだ。
以前厳しい発言をしたにもかかわらず、モウリーニョ監督はヴィニ・ジュニアを今夏放出するつもりはないと『テレグラフ』紙は伝えている。同監督は彼を不可欠な戦力と見なしている。契約交渉は今週再開され、アーセナルの関心は交渉を加速させるだけかもしれない。現時点で彼が移籍を望む兆候はない。
6月にはフロレンティーノ・ペレス会長も「ヴィニは世界最高の選手の一人であり、マドリードでプレーすることを喜んでいる。過去2回のCL制覇でも決定的な役割を果たし、契約はあと1年ある。時間はまだあるが、彼も私も彼が残留することを望んでいる」とクラブの姿勢を明確に示した。
ディオマンデについては、この19歳のコートジボワール人がヴィニシウスと並んで先発する可能性もある。彼の加入がヴィニジュニアの去就に影響しないとの報道もあり、実際、彼は前シーズンRBライプツィヒで右サイド、ワールドカップでは左サイドでプレーした。 右サイドでは22試合で18ゴール関与を記録するなど、高い効果を発揮した。
結果として、アーセナルは別の補強先を探すことになるだろう。