ヌワネリが、アーセナルが火曜日早朝に移籍を承認したことを受け、ボルシア・ドルトムントに1シーズンの期限付き移籍で正式加入した。『イブニング・スタンダード』によると、ジャニス・コンスタンテリアスが長期離脱となる前十字じん帯損傷を負ったことを受け、ドイツのクラブはヌワネリ獲得への動きを強めていた。

ヌワネリはメディカルチェックを受け、移籍を完了させるためドイツへ渡航した。なお、この契約には来夏にボルシア・ドルトムントが完全移籍へ切り替える義務やオプションは含まれていない。MFは昨季後半をマルセイユへの期限付き移籍で過ごしたが、今季もミケル・アルテタ監督の下で継続的にトップチームの出場機会を得る可能性は低いとみられており、アーセナルは再び一時的な放出が必要だと判断した。