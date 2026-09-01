AFP
翻訳者：
アーセナルがイーサン・ヌワネリの契約で合意、MFはドルトムントへのレンタル移籍が目前に迫る
ドルトムントがヌワネリ獲得に動く
ヌワネリが、アーセナルが火曜日早朝に移籍を承認したことを受け、ボルシア・ドルトムントに1シーズンの期限付き移籍で正式加入した。『イブニング・スタンダード』によると、ジャニス・コンスタンテリアスが長期離脱となる前十字じん帯損傷を負ったことを受け、ドイツのクラブはヌワネリ獲得への動きを強めていた。
ヌワネリはメディカルチェックを受け、移籍を完了させるためドイツへ渡航した。なお、この契約には来夏にボルシア・ドルトムントが完全移籍へ切り替える義務やオプションは含まれていない。MFは昨季後半をマルセイユへの期限付き移籍で過ごしたが、今季もミケル・アルテタ監督の下で継続的にトップチームの出場機会を得る可能性は低いとみられており、アーセナルは再び一時的な放出が必要だと判断した。
- Getty Images Sport
アーセナルのトップチームでの出場機会
ヌワネリは2022年9月のブレントフォード戦で歴史的なデビューを飾ったが、中盤中央のポジション争いは激化している。マルティン・ウーデゴール、エベレチ・エゼ、ブルーノ・ギマランイスの存在が、トップチームで定期的に出場機会を得るうえで大きな障壁となっている。アルテタ監督も最近この状況について言及し、ヌワネリは「プレーする必要がある」と認めたうえで、「特定の選手」はこの夏に退団する必要があるかもしれないと付け加えた。
ボルシア・ドルトムントは、創造性の空白を埋めるハイレベルな選択肢としてヌワネリを評価している。ヌワネリはボルシア・ドルトムントで背番号18を着用し、チャンピオンズリーグのリーグフェーズではアーセナルと早々に再会する可能性もある。
移籍市場最終日の退団
UEFAの規定では、レンタル移籍中の選手は保有元クラブとの対戦にも完全に出場可能であり、ヌワネリは11月24日にエミレーツ・スタジアムでアーセナルと対戦する可能性がある。実際、ヌワネリはデッドラインデーにアーセナルから移籍した3人目の選手となった。
アーセナルは、ガブリエウ・ジェズスがボーナス込みで最大1290万ポンドとなる契約でバルセロナに加入したと発表した。さらに、ファビオ・ビエイラは、先季をレンタルで過ごしたハンブルクに770万ポンドの移籍金で再加入した。クラブが引き続きスカッドの再編を進める中、アーセナルはジェズスとビエイラのそれぞれの契約に再売却条項を盛り込んだと報じられている。
- Getty Images Sport
次に何が来る？
ヌワネリは今後のブンデスリーガ日程に向け、ボルシア・ドルトムントのトップチームのトレーニングに即座に合流する。MFはドイツで活躍した他のイングランド人タレントたちの成功を再現し、継続的な出場機会を確保することを望んでいる。
一方、アーセナルは新戦力の融合と過密な国内日程への準備に注力する方針で、ヌワネリが海外で重要な経験を積んでいることを前向きに受け止めている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。