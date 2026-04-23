アーセナルがアーダ・ギュレルの代理人と接触、夏の驚異的な移籍が話題に。

エミレーツ・スタジアムへの移籍は魅力的だが、ギュレルの代理人の初期反応から、交渉は難航している。報道によると、彼はスペインでの成長に満足しており、スタメン競争が激しくても移籍を強く望んでいないという。

また、レアル・マドリードも長期プロジェクトで重要な役割を担う彼の売却を現時点では考えていない。 シャビ・アロンソ前監督や現暫定監督アルベロアが示す信頼も、ギュレルがクラブに残る大きな要因だ。他の補強資金を得るため売却が決定しない限り、監督交代があってもアーセナルに好機が生まれる可能性は低い。