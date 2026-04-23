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アーセナルがアーダ・ギュレルの代理人と接触、夏の驚異的な移籍が話題に。
アルテタ監督、中盤再編へマドリードのゲームメーカーを狙う
『Caught Offside』によると、アーセナルは今夏、ギュレル獲得の可能性を探るため側近と接触した。21歳の彼はかねてから注目されており、2025年の獲得も試みたがスペインの強豪に断られている。
アルベロア暫定監督の下、先行きが不透明なレアルを好機と捉え、アルテタ監督が交渉を主導しているという。チェルシーも注目する中、アーセナルは自チームの進化する中盤に戦術的にフィットすると確信し、早期獲得を目指す。
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戦術の汎用性が高いことから、ギュレルは理想的な標的だ。
アルテタ監督はギュレルを、右ウイングのサカの代役や、オデガールの代替として使える多才な選手と見る。オデガードは過去12か月不調が続いており、クラブは新たな司令塔の獲得を最優先する。
2025-26シーズンは公式戦50試合で20ゴールに絡むなど、その才能は数字にも表れている。アルテタは、以前デクラン・ライス争奪戦でライバルに勝利したように、自分のプロジェクトが最終的には大物選手をも引き寄せると確信している。
ギュレル・キャンプはプレミアリーグ移籍について依然として口を閉ざしている
エミレーツ・スタジアムへの移籍は魅力的だが、ギュレルの代理人の初期反応から、交渉は難航している。報道によると、彼はスペインでの成長に満足しており、スタメン競争が激しくても移籍を強く望んでいないという。
また、レアル・マドリードも長期プロジェクトで重要な役割を担う彼の売却を現時点では考えていない。 シャビ・アロンソ前監督や現暫定監督アルベロアが示す信頼も、ギュレルがクラブに残る大きな要因だ。他の補強資金を得るため売却が決定しない限り、監督交代があってもアーセナルに好機が生まれる可能性は低い。
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アーセナルはマドリードの方針転換を待つ
アーセナルは市場開始直後からギュレル側と継続して交渉する見込みだ。現時点でマドリードは売却を拒否しているが、新監督による財政や戦術の見直しがあれば、アーセナルは即座に動く準備をしている。
現在ギュレルはシーズン終盤に負ったハムストリングの負傷から回復し、代表戦に集中している。アーセナルは当面、第2候補の獲得に注力すると見られるが、ギュレルは依然としてアルテタ監督が率いる2026-27シーズンの「夢の補強」である。