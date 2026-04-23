圧倒的リードを守れず首位の座から転落したのは、アーセナルにとって初めてではない。では、なぜ勝ち切れないのか。

不運な失速は緊張や疲労、度胸のなさが原因か？と問われると、ディコフは「怪我も一因だ。言い訳ではないが」と答えた。 ここ数週間でリカルド・カラフィオリやユリアン・ティンバーなど、チームにとって重要な選手たちが同時に離脱したのは大きな打撃だった。ブカヨ・サカは数字の上では今シーズン最高のパフォーマンスではないと言われるが、彼がピッチにいればチームへの影響は依然として大きい。

一方、シティは序盤の怪我人を乗り越え、今は全選手が揃って絶好調だ。タイミングが全てを左右する。この時期、マンチェスター・シティが豊富な経験で好調を維持しているのは偶然ではない。

アーセナルについては、メンタルではない。彼らはシーズンを通じてよくやった。小さなミスがいくつかあったが、他のシーズンなら許されたかもしれない。だがシティが背後にいる今、そんな余裕はない。彼らは勝つ方法を知っている。

デ・ブライネやウォーカーはいないが、それでもなお、彼らのロッカールームには「常勝」の血が流れる選手たちがいる。

今季チャンピオンズリーグでイタリア代表としてタイトルを取ったジャンルイジ・ドンナルンマや、ルーベン・ディアス、ジョン・ストーンズ、ロドリ、ベルナルド・シルバ、フィル・フォーデン、アーリング・ハーランドなど、タイトルを勝ち取った経験を持つ選手たちが控えている。彼らは同時にピッチに立つわけではないが、その存在自体がロッカールームで大きな力になる。

「他のシーズンやクラブなら、アーセナルがあれほどリードしていれば諦めていたかもしれない。だがシティは、自分たちの経験から粘り続ければ追いつけると知っている。そして、彼らは再びそれを証明した」