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「アーセナルがアルテタを解任するとは考えにくい」。元ストライカーが「度胸不足」批判に言及。プレミアリーグを逃しても残留する可能性があると指摘。
- AFP
アーセナルが最後にプレミアリーグで優勝したのはいつですか？
首位で9ポイント差をつけていたアーセナルは、エティハド・スタジアムでのマンチェスター・シティ戦の敗北などで徐々にリードを削られ、200日以上首位を守ったアルテタ監督率いるチームは突如2位に転落した。
アルテタ監督は3シーズン連続2位にとどまり、2003-04の「インビンシブルズ」以来、アーセナルは優勝の壁を破れない。
来シーズンもアルテタはアーセナルの指揮を執っているだろうか？
アルテタ監督の去就と、またしても優勝を逃すことが彼に何を意味するかについて憶測が飛び交っている。今シーズンも主要タイトルを逃した場合、来シーズンの開幕日に彼が引き続き指揮を執るかどうか問われた元アーセナルFWディコフは、MrQ協力のもとGOALの独占インタビューでこう語った。「アーセナルが彼を解任するとは考えられない。 彼が就任してからのチームは、ヨーロッパやプレミアリーグのトップレベルで戦えるまでに生まれ変わった。
しかし数週間前には4つのタイトル獲得の可能性があったにもかかわらず、無冠に終わった場合、状況は厳しくなる。難しい話し合いになるだろう。それでもアーセナルが彼を解任するとは考えられない。ただ、ミケル自身は「自分がチームを導ける限界まで導いた」と感じるかもしれない。」
- AFP
5試合か、10年か。アルテタの去就が注目されている。
ディエゴ・シメオネやルイス・エンリケの就任可能性がクラブの決定に影響を与えるかと問われたディコフは「クラブに与える影響はない。これはミケル・アルテタの決断であり、クラブの決断でもある」と語った。
ミケルが「自分のできる限りまでチームを導いた」と感じているかがポイントだ。彼は誇り高い男だから、もし今シーズンを無冠で終えれば傷つくはず。その時に彼自身が「クラブと話し合い、合意や理解を築くべきだ」と感じるかどうかだろう。
「これが、この世界がいかに狂っているかを示している。今シーズンは残り5試合だ。プレミアリーグを制すれば、彼はもう10年残るかもしれない。逆に何も得られなければ、続投は難しいだろう。今シーズンだけでなく、過去数シーズンの経緯も関係しているからだ。」
「ボトルジョブ」：アーセナルが優勝争いで苦戦する理由は何か？
圧倒的リードを守れず首位の座から転落したのは、アーセナルにとって初めてではない。では、なぜ勝ち切れないのか。
不運な失速は緊張や疲労、度胸のなさが原因か？と問われると、ディコフは「怪我も一因だ。言い訳ではないが」と答えた。 ここ数週間でリカルド・カラフィオリやユリアン・ティンバーなど、チームにとって重要な選手たちが同時に離脱したのは大きな打撃だった。ブカヨ・サカは数字の上では今シーズン最高のパフォーマンスではないと言われるが、彼がピッチにいればチームへの影響は依然として大きい。
一方、シティは序盤の怪我人を乗り越え、今は全選手が揃って絶好調だ。タイミングが全てを左右する。この時期、マンチェスター・シティが豊富な経験で好調を維持しているのは偶然ではない。
アーセナルについては、メンタルではない。彼らはシーズンを通じてよくやった。小さなミスがいくつかあったが、他のシーズンなら許されたかもしれない。だがシティが背後にいる今、そんな余裕はない。彼らは勝つ方法を知っている。
デ・ブライネやウォーカーはいないが、それでもなお、彼らのロッカールームには「常勝」の血が流れる選手たちがいる。
今季チャンピオンズリーグでイタリア代表としてタイトルを取ったジャンルイジ・ドンナルンマや、ルーベン・ディアス、ジョン・ストーンズ、ロドリ、ベルナルド・シルバ、フィル・フォーデン、アーリング・ハーランドなど、タイトルを勝ち取った経験を持つ選手たちが控えている。彼らは同時にピッチに立つわけではないが、その存在自体がロッカールームで大きな力になる。
「他のシーズンやクラブなら、アーセナルがあれほどリードしていれば諦めていたかもしれない。だがシティは、自分たちの経験から粘り続ければ追いつけると知っている。そして、彼らは再びそれを証明した」
- AFP
最後まで戦い抜く：マンチェスター・シティは現在、得点数で首位に立っている
2025-26シーズン残り5試合。首位争いはアーセナルとシティで激戦だ。勝点、引き分け、敗戦、得失点差は同じだが、シティは3得点多く現在首位。
アルテタ率いるアーセナルは土曜、ホームでニューカッスルを破れば首位に立つ。一方シティは同刻、FA杯準決勝でチャンピオンシップのサウサンプトンと戦う。