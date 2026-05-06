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アーセナルがアトレティコ・マドリードを破りCLで勝利。ディエゴ・シメオネ監督の息子がリカルド・カラフィオリの写真を投稿し、怒りを示した。
ジュリアーノ、カラフィオリとの衝突を非難
チャンピオンズリーグ準決勝の緊張はSNSにも波及した。アルゼンチン代表FWジュリアーノ・シメオネはインスタグラムに投稿し、エミレーツ・スタジアムでの判定を痛烈に批判。特にペナルティエリア内でアーセナルDFカラフィオリに倒された場面のスクリーンショットを公開した。 イタリア代表に倒される直前まで、彼はボールを争える位置にいた。
副審はオフサイドの旗を上げたため、このファウルはペナルティとして再審査されず、シメオネの不満はそこに起因していた。しかし、彼が提示した映像では、ヤン・オブラクがロングボールを蹴った時点で自陣ハーフライン内にいた可能性があり、その場合、オフサイド判定は誤りとなる。この出来事は、ブカヨ・サカが決勝ゴールを決める直前に起こり、スペイン勢の間に不公平感が広がった。
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アトレティコにさらなる痛手
アウェーチームを怒らせた場面はこれだけではなかった。アーセナルのペナルティエリアでは終始火花が散った。後半、グリーズマンはカラフィオリに足を踏まれたように見え、PKを要求した。 しかしVARチェックの結果、その直前にアトレティコのマルク・プビルがファウルを犯したと判断され、ジーベルト主審はモニターを確認する必要がなくなった。
その後、ジュリアーノが同点の絶好機を逃し緊張が高まった。ダビド・ラヤをかわして放ったシュートは、ガブリエルのプレッシャーでバウンドし枠を外れた。ジュリアーノは押し倒されたと主張したが、主審はアーセナルのリードを守りたい守備を優先し、PKの要求を退けた。
ディエゴ・シメオネは言い訳を拒む
息子がネット上で激しく発言する中、ディエゴ・シメオネ監督はカメラの前で冷静に対応した。「グリーズマンの件のような単純なことにこだわるつもりはない。明らかにファウルだった。審判もマルク・プビルが相手選手にファウルをしたと判定した」と試合後に語った。「その件にはこだわらない。 言い訳はしたくない。負けたなら相手が勝つべきだったからだ。彼らは前半に決定力を見せ、勝ち上がるにふさわしいプレーをした。それでも私は平静だ。チームは力を出し切った」
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アーセナルのプロジェクトがシメオネ監督の承認を得る
家族やチームメイトが悔しさをにじませる中、シメオネはロンドン北部でミケル・アルテタが築いたプロジェクトに敬意を示した。アーセナルが豊富な資金と戦術の一貫性を武器にトップレベルで戦うことを認めた。「彼らには私が好感を抱くチームと監督がいる。一貫したアプローチを貫き、十分な資金もある。おめでとう。 我々は、あまりにも明白な事柄の細部にこだわることなく、自分たちの仕事を続けていく」とシメオネは語った。