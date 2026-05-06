チャンピオンズリーグ準決勝の緊張はSNSにも波及した。アルゼンチン代表FWジュリアーノ・シメオネはインスタグラムに投稿し、エミレーツ・スタジアムでの判定を痛烈に批判。特にペナルティエリア内でアーセナルDFカラフィオリに倒された場面のスクリーンショットを公開した。 イタリア代表に倒される直前まで、彼はボールを争える位置にいた。

副審はオフサイドの旗を上げたため、このファウルはペナルティとして再審査されず、シメオネの不満はそこに起因していた。しかし、彼が提示した映像では、ヤン・オブラクがロングボールを蹴った時点で自陣ハーフライン内にいた可能性があり、その場合、オフサイド判定は誤りとなる。この出来事は、ブカヨ・サカが決勝ゴールを決める直前に起こり、スペイン勢の間に不公平感が広がった。





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