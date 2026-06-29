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viktor-gyokeres(C)Getty Images
Donny Afroni

翻訳者：

アーセナルがアトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレス獲得を狙っていると報じられる中、ヴィクトル・ジョケレスは夏の移籍市場での自身の姿勢を明確にした。

ヴィクトル・ギェケレシュ
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アーセナルFWヴィクトル・ギョケレスが、クラブでの将来について沈黙を破った。クラブがアトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレス獲得の交換要員として彼を放出する可能性が報じられているためだ。スウェーデン代表のギョケレスはデビューシーズンにタイトルを獲得したが、ミケル・アルテタ監督が攻撃陣の刷新を検討していることで立場が注目されている。

  • ギョケレス、退団説について言及

    ギョケレスは、エミレーツ・スタジアムでの将来を巡る憶測を認識していると認めた。スポルティングCPから高評価を受けて加入したが、リーグ優勝した今シーズンもカイ・ハヴェルツの控えだったため、今夏放出の噂が浮上している。

    ワールドカップ決勝トーナメントでフランス戦を控えた取材では、「他クラブから関心を寄せられるのは光栄ですが、アーセナルでとても居心地がよく、今シーズンを終えて前向きな気持ちしかありません」と語り、アルテタ監督の下で満足していると強調した。



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  • Gyokeres arsenal(C)Getty images

    アルバレスのトレードに関する噂

    アルヴェスへの関心が報じられ、ギョケレスの去就はさらに不透明になった。プレミアリーグ王者のアーセナルは、元マンチェスター・シティFWのイングランド復帰を検討。その一環としてギョケレスをメトロポリターノへ放出する大型トレードが浮上している。

    王座防衛を狙うアルテタ監督は、前線の汎用性向上を望んでいる。ギョケレスは昨季21得点を挙げたが、フィジカル重視のプレミアリーグではポルトガル時代のような決定力を発揮できなかった。アルバレス加入が実現すれば、新シーズンの戦術に大きな転換をもたらすだろう。

  • ワールドカップの焦点とサリバとの対決

    ギョケレスは現在、代表活動に集中している。ポッター監督率いるスウェーデンは、決勝トーナメント1回戦へ準備を進めている。グループステージでチュニジアに勝ち日本と引き分けたスウェーデンは、優勝候補フランスと対戦する。

    この試合では、ギョケレスがアーセナルでチームメイトのウィリアム・サリバと直接対決する。世界屈指のディフェンダーとの対戦についてギョケレスは「彼に会えるのが楽しみだ。面白い試合になるだろう。 「最高のパフォーマンスを発揮し、守備をほぼ完璧に整え、訪れたチャンスを確実にものにする必要がある」

  • Viktor Gyokeres Sweden 2026Getty Images

    スウェーデン、決勝トーナメント進出へ番狂わせ狙う

    「ダークホース」と見なされているが、ギョケレスはスウェーデンに番狂わせを起こす力があると信じている。最前線を牽引するストライカーは、ポッター監督率いるチームが2022年の決勝進出チームを破り準々決勝に進むために、最高の決定力を発揮する必要がある。

    チームの勝算について、アーセナル所属の同選手は次のように語った。「我々は自信を持っている。自分たちを信じなければならない。この大会では、強い相手にも勝てるし、好結果を残せるということが示されている。もちろん、我々はアンダードッグかもしれないが、それでも自分たちを信じている。」