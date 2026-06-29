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アーセナルがアトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレス獲得を狙っていると報じられる中、ヴィクトル・ジョケレスは夏の移籍市場での自身の姿勢を明確にした。
ギョケレス、退団説について言及
ギョケレスは、エミレーツ・スタジアムでの将来を巡る憶測を認識していると認めた。スポルティングCPから高評価を受けて加入したが、リーグ優勝した今シーズンもカイ・ハヴェルツの控えだったため、今夏放出の噂が浮上している。
ワールドカップ決勝トーナメントでフランス戦を控えた取材では、「他クラブから関心を寄せられるのは光栄ですが、アーセナルでとても居心地がよく、今シーズンを終えて前向きな気持ちしかありません」と語り、アルテタ監督の下で満足していると強調した。
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アルバレスのトレードに関する噂
アルヴェスへの関心が報じられ、ギョケレスの去就はさらに不透明になった。プレミアリーグ王者のアーセナルは、元マンチェスター・シティFWのイングランド復帰を検討。その一環としてギョケレスをメトロポリターノへ放出する大型トレードが浮上している。
王座防衛を狙うアルテタ監督は、前線の汎用性向上を望んでいる。ギョケレスは昨季21得点を挙げたが、フィジカル重視のプレミアリーグではポルトガル時代のような決定力を発揮できなかった。アルバレス加入が実現すれば、新シーズンの戦術に大きな転換をもたらすだろう。
ワールドカップの焦点とサリバとの対決
ギョケレスは現在、代表活動に集中している。ポッター監督率いるスウェーデンは、決勝トーナメント1回戦へ準備を進めている。グループステージでチュニジアに勝ち日本と引き分けたスウェーデンは、優勝候補フランスと対戦する。
この試合では、ギョケレスがアーセナルでチームメイトのウィリアム・サリバと直接対決する。世界屈指のディフェンダーとの対戦についてギョケレスは「彼に会えるのが楽しみだ。面白い試合になるだろう。 「最高のパフォーマンスを発揮し、守備をほぼ完璧に整え、訪れたチャンスを確実にものにする必要がある」
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スウェーデン、決勝トーナメント進出へ番狂わせ狙う
「ダークホース」と見なされているが、ギョケレスはスウェーデンに番狂わせを起こす力があると信じている。最前線を牽引するストライカーは、ポッター監督率いるチームが2022年の決勝進出チームを破り準々決勝に進むために、最高の決定力を発揮する必要がある。
チームの勝算について、アーセナル所属の同選手は次のように語った。「我々は自信を持っている。自分たちを信じなければならない。この大会では、強い相手にも勝てるし、好結果を残せるということが示されている。もちろん、我々はアンダードッグかもしれないが、それでも自分たちを信じている。」