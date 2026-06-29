ギョケレスは、エミレーツ・スタジアムでの将来を巡る憶測を認識していると認めた。スポルティングCPから高評価を受けて加入したが、リーグ優勝した今シーズンもカイ・ハヴェルツの控えだったため、今夏放出の噂が浮上している。

ワールドカップ決勝トーナメントでフランス戦を控えた取材では、「他クラブから関心を寄せられるのは光栄ですが、アーセナルでとても居心地がよく、今シーズンを終えて前向きな気持ちしかありません」と語り、アルテタ監督の下で満足していると強調した。







