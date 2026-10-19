ブンデスリーガの一戦が始まってわずか18秒、19歳のイングランド人選手はウニオン・ベルリンのDFトム・ローテに勢いよくスライディングタックルを仕掛けた。シュラーガー主審は即座にレッドカードを提示。開始早々の退場を告げられた若手選手は、あぜんとした表情を見せた。

しかし、主審はすぐにポケットから間違ったカードを取り出したことに気づいた。シュラーガー主審は左手でレッドカードを振って取り消し、改めてイエローカードを提示。タッチライン際にいたドルトムントのニコ・コヴァチ監督は苦笑いを浮かべた。

退場は免れたものの、アーセナルから期限付き移籍中のヌワネリにとっては、もどかしい午後となった。試合に影響を与えられず、60分を過ぎて間もなく交代。ドイツでの厳しい一戦を終えた。



