AFP
翻訳者：
アーセナルからレンタル移籍中のイーサン・ヌワネリ、ボルシア・ドルトムントの一員として臨んだウニオン・ベルリン戦で開始わずか18秒で誤ってレッドカードを提示され、悪夢の午後に
不可解なカードの取り違えでヌワネリが処分を免れる
ブンデスリーガの一戦が始まってわずか18秒、19歳のイングランド人選手はウニオン・ベルリンのDFトム・ローテに勢いよくスライディングタックルを仕掛けた。シュラーガー主審は即座にレッドカードを提示。開始早々の退場を告げられた若手選手は、あぜんとした表情を見せた。
しかし、主審はすぐにポケットから間違ったカードを取り出したことに気づいた。シュラーガー主審は左手でレッドカードを振って取り消し、改めてイエローカードを提示。タッチライン際にいたドルトムントのニコ・コヴァチ監督は苦笑いを浮かべた。
退場は免れたものの、アーセナルから期限付き移籍中のヌワネリにとっては、もどかしい午後となった。試合に影響を与えられず、60分を過ぎて間もなく交代。ドイツでの厳しい一戦を終えた。
- STEINSIEK.CH
コベル、際どいチャレンジに疑問
試合終了の笛が鳴った後、Skyの取材に応じたドルトムントのGKグレゴール・コベルは、審判のミスに当初は驚いたと認めた。一時的な混乱について問われたスイス人GKは、「自分の目を疑った」と明かした。
コベルは続いて、若いチームメイトによる軽率なタックルについて率直な見解を示した。足裏を見せたタックルはローテの足首に当たっており、接触した位置がもう少し高ければ、退場処分が妥当とされてもおかしくない危険なものだった。
「あのファウルは際どかった」とコベルは付け加えた。「あのような形でタックルに行く必要があるのか、私には分からない」
ドルトムント首脳陣、さらなる勇気を要求
序盤の波乱に加え、この引き分けはドルトムントが抱える、より広い課題を浮き彫りにした。ドルトムントは開幕節にヤニス・コンスタンテリアスが十字靱帯を断裂した後、夏にプレミアリーグ王者アーセナルからヌワネリを迎え入れていた。それでも、スポーツディレクターのニルス・オーレ・ブックは、ウニオン戦でチーム全体に勇気が欠けていたと批判した。
「失望している。もっと多くのことをしたかった」とブックは語った。「相手の背後を取るには、ピッチのあらゆる場所でもっと勇気を持ってプレーする必要がある。それができるようになったのは、あまりにも遅かった」
ブックは、チームが持てる力を発揮するには戦術面での改善が急務だと強調した。「もっと大胆にプレーすれば、我々は本当に良いサッカーができ、相手にプレッシャーをかけられる」と締めくくった。
- Eibner
サバフ戦で欧州の舞台での雪辱を期す
週の前半にボデ／グリムトに0-1で惜敗し、国内でも引き分けに終わったドルトムントは、勢いを取り戻そうと必死だ。火曜日にはアゼルバイジャンのサバフと対戦し、再びチャンピオンズリーグに臨む。
今季ここまで7試合に出場しているヌワネリは、欧州大会で初の先発出場を果たしたいところだ。大会2勝目を挙げ、チームに高まるプレッシャーを和らげるためにも、コヴァチ率いるチームには快勝が不可欠となる。
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