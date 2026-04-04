アーセナルからレンタル移籍中のイーサン・ヌワネリが、出場停止中のメイソン・グリーンウッドの代役起用について、マルセイユの監督から警告を受けた

試合前の記者会見でメディアの取材に応じたベイェ監督は、ヌワネリが先発メンバー入りする最有力候補であることを明言した。マルセイユの指揮官は、アーセナルのユース出身である同選手を高く評価していることは明らかだが、19歳の若者に、フランスサッカーの身体的な要求はユース時代とは比べ物にならないほど厳しいものであることを早々に指摘した。 「彼は大きな才能の持ち主だが、リーグ・アンの激しさに適応する必要がある」とベイェ監督は記者団に語った。「彼はメイソンの理想的な代役に見えるが、我々には他にも選べる優秀な選手が何人かいる。彼は、自分が非常に、非常にハイレベルなクラブに来たということを理解しなければならない」