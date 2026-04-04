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アーセナルからレンタル移籍中のイーサン・ヌワネリが、出場停止中のメイソン・グリーンウッドの代役起用について、マルセイユの監督から警告を受けた
大変な仕事
グリーンウッドは、2024年にマンチェスター・ユナイテッドから移籍して以来、マルセイユの攻撃陣における不動の要としてその地位を確立している。リーグ・アン26試合で15ゴール4アシストを記録しているこのイングランド人選手は、得点ランキングでストラスブールのホアキン・パニチェッリに次ぐ2位につけている。しかし、グリーンウッドの出場停止と負傷により、ハビブ・ベイ監督は戦術面での頭を悩ませている。 この得点力豊かなウインガーの不在は、マルセイユの勢いに大きな打撃を与えており、欧州での戦いを続けるため、監督は若手の控え選手たちに一時的な解決策を求めざるを得なくなっている。
- AFP
ベイェがヌワネリに警告を発した
試合前の記者会見でメディアの取材に応じたベイェ監督は、ヌワネリが先発メンバー入りする最有力候補であることを明言した。マルセイユの指揮官は、アーセナルのユース出身である同選手を高く評価していることは明らかだが、19歳の若者に、フランスサッカーの身体的な要求はユース時代とは比べ物にならないほど厳しいものであることを早々に指摘した。 「彼は大きな才能の持ち主だが、リーグ・アンの激しさに適応する必要がある」とベイェ監督は記者団に語った。「彼はメイソンの理想的な代役に見えるが、我々には他にも選べる優秀な選手が何人かいる。彼は、自分が非常に、非常にハイレベルなクラブに来たということを理解しなければならない」
保証のない高額な投資
ピッチ上ではヌワネリが短期的な未来を担っている一方で、契約上の状況は舞台裏で疑問を投げかけている。このプレイメーカーは冬の移籍市場でアーセナルから買い取りオプションなしの完全レンタル移籍で加入したため、マルセイユは今シーズン終了後の彼の去就について一切の決定権を持たない。 契約面以外にも、『レキップ』紙によると、この移籍に伴う財政的負担は甚大だ。マルセイユはヌワネリの給与全額を負担することに合意しており、その額は月額30万ユーロ（総額）に上る。
- AFP
マルセイユの不振が続く中、プレッシャーが高まっている
マルセイユにとって、グリーンウッドの離脱のタイミングは最悪だ。このフランスの強豪は最近、安定感を欠いているからだ。リーグ・アンでの不振や欧州カップ戦での早すぎる敗退により、ファンは不満を募らせており、先発メンバーに名を連ねる選手たちには多大なプレッシャーがかかっている。パフォーマンスに波があるとの指摘がある中、ヌワネリはこの試合に出場すれば、自身の実力を発揮する機会を得られるはずだ。