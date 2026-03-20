アーサー：「ユヴェントスに戻り、スパレッティ監督の下でチャンスを得られることを願っている。ネイマールにはトリノに来るよう伝えたい」

アーサーが再びユヴェントスについて語った。グレミオに所属するこのMFは、2027年まで契約が残っており（年俸総額500万ユーロ）、予期せぬ事態がなければ今シーズン終了後にトリノへ復帰する見込みだ。 「スパレッティ監督の下でチャンスを得られることを願っている。彼はゲームメイクができるミッドフィルダーを好むし、僕自身もその役割には馴染んでいる」と『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』紙に語った。「ロボトカやピサロのことを考えてみれば、二人ともスパレッティ監督の下で飛躍した。僕も適応できると考えるのは不自然ではない。どうなるか見てみよう」