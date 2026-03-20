アーサーが再びユヴェントスについて語った。グレミオに所属するこのMFは、2027年まで契約が残っており（年俸総額500万ユーロ）、予期せぬ事態がなければ今シーズン終了後にトリノへ復帰する見込みだ。 「スパレッティ監督の下でチャンスを得られることを願っている。彼はゲームメイクができるミッドフィルダーを好むし、僕自身もその役割には馴染んでいる」と『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』紙に語った。「ロボトカやピサロのことを考えてみれば、二人ともスパレッティ監督の下で飛躍した。僕も適応できると考えるのは不自然ではない。どうなるか見てみよう」
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翻訳者：
アーサー：「ユヴェントスに戻り、スパレッティ監督の下でチャンスを得られることを願っている。ネイマールにはトリノに来るよう伝えたい」
バルセロナ並みのレベル
「ブラジルでは、私が『バルセロナ時代の自分』に戻ったと言われている？ 特別な秘訣なんてないよ。努力と、チームに貢献できた時の喜びを取り戻せたことが鍵だ。トレーニングを欠かさずこなしたことが功を奏した。それに、メンタル面も大きい。ここグレミオでは、みんなが私を大切な存在として扱ってくれたからね」
アーサー、ユヴェントスへ
「私がトリノに加入したのは、クラブが過渡期にあり、多くの変化が起きていた時期でした。それはチーム全員に影響を与え、私自身も例外ではありませんでした。グレミオで今見せているようなプレーを、トリノでは発揮できなかったことが悔やまれます。ユヴェントスでは、物事が私の期待通りには進みませんでした」
ネイマール、イタリアへ？
「ネイマールがユヴェントスへ？もし彼に聞かれたら、セリエAは素晴らしいリーグだから、きっと大いに楽しめるだろうと答えるだろうね。それにユヴェントスは、輝かしい歴史を持つトップクラブだし、サポーターは要求が厳しく情熱的だ。それは唯一無二の経験になるだろうから、迷わず飛びつくべきだ」。
一番クレイジーな仲間
「ヴィダル。いつも陽気で、バルセロナではみんなをからかっていました。まるでDJのようで、音楽をかけては踊っていました。ユニークな選手でした。ユーモアがあり、貪欲で、競争心旺盛、そして試合では模範的なプレーを見せてくれました」
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