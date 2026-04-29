ポルトガル代表選手が所属するバルセロナがラ・リーガで優勝すれば、彼は欧州5大リーグで4つ目のタイトルを得る。カンセロ以前、達成した選手はいない。
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アーイェン・ロッベンやズラタン・イブラヒモビッチを超え、元バイエルンのジョアン・カンセロが今週末に新記録樹立へ。
現在、この右サイドバックは、プレミアリーグ（マンチェスター・シティ：2020/21、2021/22）、ブンデスリーガ（バイエルン：2022/23）、セリエA（ユヴェントス：2018/19）で優勝している。 さらにベンフィカでポルトガルリーグ（2014年）、マンチェスター・シティでチャンピオンズリーグ（2023年）、ポルトガル代表としてネーションズリーグ（2019年）も制している。
欧州トップ5リーグで3冠を達成した選手にはズラタン・イブラヒモビッチ、アリエン・ロッベン、キングスレー・コマンがいる。ロッベンとコマンはカンセロと同じくマンチェスター・シティでプレーした。
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FCバルセロナは今週末に優勝を決める可能性がある
バルセロナがスペイン1部リーグで優勝目前。31歳のカンセロは間もなく出場記録を塗り替える。33節を終え、フリック率いるチームは2位レアルに9ポイント差をつけている。
今週末にも決まる可能性がある。土曜にカンセロらがCAオサスナのアウェー戦に勝ち、翌日にレアルがエスパニョールに負ければ、バルサの連覇とカンセロの記録は確定する。
ただし、より現実的なのは5月10日のレアルとの「クラシコ」で優勝を決めるシナリオだ。
ジョアン・カンセロはバルセロナに残るのか？
カンセロにとって、これはバルセロナでの2度目の在籍期間における最高潮となるだろう。彼はすでに2023/24シーズンをカンプ・ノウでレンタル移籍として過ごしたが、当時はバルセロナはタイトルを獲得できなかった。今年1月、バルセロナは守備陣の補強を求めて、この多才なディフェンダーを再びレンタル移籍させた。
今季終了後の去就は未定で、2年前に2500万ユーロでマンチェスター・シティから獲得したアル・ヒラルとの契約は2027年まで残る。3月末には『ディ・スポルト』が、フリック監督が残留を望み、クラブが延長にゴーサインを出したと報じた。
ただし条件が2つある。1つはアル・ヒラルが放出を承認することだが、同クラブはカンセロを戦力外としているため問題ないとされる。もう1つは、カンセロが減俸を受け入れることだ。財政難のバルセロナは、噂される年俸1200万ユーロを負担できない。
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今シーズンのFCバルセロナにおけるジョアン・カンセロスの成績データ
出場 ゴール アシスト イエローカード 18 1 4 3