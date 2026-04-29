バルセロナがスペイン1部リーグで優勝目前。31歳のカンセロは間もなく出場記録を塗り替える。33節を終え、フリック率いるチームは2位レアルに9ポイント差をつけている。

今週末にも決まる可能性がある。土曜にカンセロらがCAオサスナのアウェー戦に勝ち、翌日にレアルがエスパニョールに負ければ、バルサの連覇とカンセロの記録は確定する。

ただし、より現実的なのは5月10日のレアルとの「クラシコ」で優勝を決めるシナリオだ。