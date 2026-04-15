アーイェン・ロッベンは、ユース試合でテレビタレントと衝突した件を釈明。フローニンゲンはU-14監督に非はないと結論付けた。

クラブは監督を断固支持し、メディアの主張を明確に否定した。「FCフローニンゲンは、ウィルフレッド・ヘネー氏による我々の同僚アルジェン・ロッベンに対する疑惑について反論する」とクラブはソーシャルメディアで述べた。 「アーイェンが試合中や試合前後に審判に不適切な行為をしたという主張は事実ではない。これは審判本人も確認している。我々が知っているのは、彼が熱心で情熱的なトレーナー／コーチであるということだ。」

クラブは、問題の原因はスタッフの攻撃的な行動ではなく、不適切な親による介入だと説明した。