Voetbalprimeur
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アーイェン・ロッベンは、ユース試合でテレビタレントと衝突した件を釈明。フローニンゲンはU-14監督に非はないと結論付けた。
タッチラインでの衝突が物議を醸す
FCフローニンゲンは、ユースチームのロベン監督とテレビパーソナリティのジェニー氏との間で起きたピッチサイドのトラブルを受け、強い声明を発表した。月曜日に拡散された映像には、U-14チームを率いる元バイエルン・ミュンヘンのスター選手と審判のやり取りが映っていた。 相手のチームで息子がプレーしていたジニーは、この非公開の話し合いに介入したが、コーチに押し退けられた。その後、ジニーはロブベンの気性を公に批判。これを受け、クラブは公式に声明を発表し、従業員の行動に関する事実関係を説明した。
- SBS6
フローニンゲンは審判への暴言疑惑を否定した
クラブは監督を断固支持し、メディアの主張を明確に否定した。「FCフローニンゲンは、ウィルフレッド・ヘネー氏による我々の同僚アルジェン・ロッベンに対する疑惑について反論する」とクラブはソーシャルメディアで述べた。 「アーイェンが試合中や試合前後に審判に不適切な行為をしたという主張は事実ではない。これは審判本人も確認している。我々が知っているのは、彼が熱心で情熱的なトレーナー／コーチであるということだ。」
クラブは、問題の原因はスタッフの攻撃的な行動ではなく、不適切な親による介入だと説明した。
親による招かれざる干渉が非難される
司会者は月曜放送の番組『Vandaag Inside』で、監督が審判を激しく叱責し、ゴール取り消しまで詰め寄ったと批判した。
しかしフローニンゲンはこれを否定。「ハーフタイム中、監督が審判と会話していたところ、親として同席していたウィルフレッド・ジェニーが許可なく割り込んできた。彼はウォームアップ中も無断でピッチに入っていた」と説明し、親による干渉が依然として問題だと指摘した。
- (C)Getty Images
注目は今後のアカデミーの試合に移る。
クラブは「監督に不適切な行為はなかった」と発表し、事態を終結させた。これにより注目は再びサッカーに戻った。この伝説的なウインガーはメディアの騒ぎを無視し、育成指導に専念する。ピッチ外の雑音に惑わされず、U-14チームを率いて今後のユースアカデミー試合の準備に集中する。