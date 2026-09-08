チームは午前10時にバラハス空港を出発し、現地時間午後0時20分ごろにマージーサイドへ到着。その後、『ザ・ミュニシパル・ホテル』を拠点とする。シメオネ監督と1選手は、午後5時45分にメディア対応を行い、その後午後6時30分からアンフィールドのピッチで一般公開のトレーニングセッションに臨む予定だ。

シメオネ監督が今回の遠征で欠くのは2選手のみ。FWアレクサンダー・セルロートは負傷からのリハビリを続けており、アルナウ・オルティスは2024年8月にさかのぼる出場停止処分が継続中となっている。ヤン・オブラク、コケ、クティ・ロメロ、ジョナサン・デイヴィッド、アデモラ・ルックマンといった主力ファーストチームの面々が帯同していることは、アウェーチームの層の厚さを際立たせている。