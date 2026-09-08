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アンフィールドへ準備完了！ フリアン・アルバレスがリバプール戦に臨むアトレティコ・マドリーのメンバー入りの目玉に
アトレティコ・マドリー、遠征メンバーを発表
アトレティコは水曜日にアンフィールドで行われるリヴァプールとのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ初戦を前に、イングランドへ出発した。シメオネ監督は遠征メンバーに強力な陣容を選出し、アスレティック・クブ戦の0-3での敗戦で後半途中から出場して復帰したアルバレスも含まれている。このアルゼンチン人FWは、バルセロナからの今夏の強い関心がある中で一時的にトレーニングを欠席していたが、アトレティコは契約解除条項を巡って譲らなかった。
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スペイン勢がマージーサイド勢と対戦へ
チームは午前10時にバラハス空港を出発し、現地時間午後0時20分ごろにマージーサイドへ到着。その後、『ザ・ミュニシパル・ホテル』を拠点とする。シメオネ監督と1選手は、午後5時45分にメディア対応を行い、その後午後6時30分からアンフィールドのピッチで一般公開のトレーニングセッションに臨む予定だ。
シメオネ監督が今回の遠征で欠くのは2選手のみ。FWアレクサンダー・セルロートは負傷からのリハビリを続けており、アルナウ・オルティスは2024年8月にさかのぼる出場停止処分が継続中となっている。ヤン・オブラク、コケ、クティ・ロメロ、ジョナサン・デイヴィッド、アデモラ・ルックマンといった主力ファーストチームの面々が帯同していることは、アウェーチームの層の厚さを際立たせている。
歴史あるライバル関係が再び火花を散らす
この試合は、アトレティコがリヴァプールとのアウェー戦で欧州での戦いをスタートさせる2シーズン連続の一戦となる。リヴァプールはアトレティコとの直近3度のチャンピオンズリーグ対戦ですべて勝利しており、アトレティコはこれまで単一の欧州の相手に4連敗を喫したことがない。一方で、リヴァプールの新指揮官アンドニ・イラオラは、シメオネとの公式戦4試合でいまだ勝利がなく、成績は3敗1分けとなっている。
- AFP
欧州の強豪が実力を試される
アトレティコは週末の国内でのつまずきからの巻き返しを強く期しており、同時に昨季アンフィールドで喫した3-2の敗戦の再現も避けたい考えだ。とはいえ、リバプールはヨーロピアンカップおよびチャンピオンズリーグでのホーム開幕戦12試合で一度も敗れておらず、その挑戦は依然として極めて困難である。シメオネ監督率いるチームが過酷なリーグフェーズの日程が本格化する前に、序盤の貴重な勝ち点を手にするには、守備の粘り強さが何より重要になる。
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