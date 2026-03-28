アンブロジーニ：「ガットゥーゾは私に約束をしてくれた。その約束を守ってくれることを願っている。イタリア人として、そして友人として、胸が熱くなった」

「1999年、リノはザッケローニ監督の下でセリエA優勝を果たした翌年の夏、サレルニターナからミランに加入した。私たちはU-21の合宿で知り合った。彼は私にミランのことを尋ね、私は彼がイタリアに戻る前に過ごしていたスコットランドのことを尋ねた。 私とリノはU-21の合宿で知り合った。彼は私にミランのことを尋ね、私は彼がイタリアに戻る前に過ごしていたスコットランドのことを尋ねた。彼は知識への渇望に満ち、熱意と、頭角を現したいという健全な意欲にあふれていた。そして謙虚さと勇気を持っていた。その姿勢は周囲に伝染するほどで……彼を好きにならずにはいられなかった」。

「ガットゥーゾは、たとえ怒っている時でも、常に人の言うことを耳を傾ける。彼の頑固さは、アドバイスを分析することを妨げない。若い頃、私たちを結びつけていたのは野心という気質だった。その感情が、チームでのポジションを巡るライバル関係を生んだ。彼は私より多くプレーしたが、時が経つにつれ、それが正しいことだと理解した。 しかし、二人とも、自分たちのやっていることや、身にまとっているユニフォームへの愛に飢えていたんだ」。

「最高の瞬間？ 勝利を挙げないわけにはいかないね。だって勝利は人を一つにするから。だからアテネで掲げたチャンピオンズリーグのトロフィーは忘れられないよ。でもピッチの外でも僕たちは仲が良いんだ。山では隣同士に住んでいて、いつか彼を説得して、一緒に素敵なハイキングに行きたいと思っている。だってスキーは彼には向いてないと思うから…… （笑、筆者注）一番辛かった瞬間？ 冗談でピルロの背中にフォークを突き刺そうとした時、僕が間に入って…（笑、筆者注）。いや、冗談はさておき、真面目な話をするよ。一番辛かったのは、彼がミランを去るかもしれないと新聞で読んだ時だ。信じられなかったから、本当か聞いてみたら、彼は「そうだ」と答えたんだ。 胸の奥で大きな悲しみが込み上げてきた。彼は僕に約束をしてくれたし、それを守ってくれることを願っている。ワールドカップ出場が決まったら、一緒に乾杯しようと言ってくれたんだ。山で彼を待っているよ。そうしたら……一緒にハイキングに行こうね」。