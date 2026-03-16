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アンブロは、アイルランドの雰囲気をふんだんに取り入れた、クールな魅力あふれるレトロ・カプセルコレクションでセント・パトリックス・デーを祝う
アンブロが「17-3」コレクションを発表
「17-3」カプセルコレクションには、レトロスタイルのアイルランド代表シャツ、トラックジャケット、そして鮮やかなグリーンのスペシャリ・トレーナーがラインナップされており、3月17日の聖パトリックの日を祝う世界的なお祭りに合わせて、同国の守護聖人を称える完璧なコーディネートを完成させます。
このコレクションは、「Thread that Binds」キャンペーンの一環として展開されており、アイルランドの伝統と「アイルランド文化が変化し、移り変わり、変革を受け入れる姿」を称えています。ロサンゼルスを拠点とするダンサーのモーガン・ブロック、ラッパー兼ソングライターのレジー・スノー、そして同じくダブリン出身のマルチアーティスト、ショーン・アトモスがモデルを務めています。
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アイルランド代表のユニフォームからはノスタルジーが漂う
90年代の雰囲気を醸し出すグリーン色のジャカード生地を使用したこのシャツは、アンブロの象徴であるダブルダイヤモンドとケルトの結び目のモチーフを組み合わせた、目を引く全面的なモザイク柄が特徴です。質感のあるエンブレムには聖パトリックの紋章があしらわれ、アイルランドへのオマージュを込めています。また、フラットニットの襟と袖口には、同国の国旗を象徴するオレンジ、白、グリーンの配色が施されています。
ジャケットとスニーカーでコレクションが完成します
このコレクションには、トラックジャケットとスペシャリのスニーカーもラインナップされています。ジャケットはクラシックなゆったりとしたボックスシルエットで、シャツと同じ柄とエンブレムがあしらわれています。一方、スニーカーは目を引く深緑色のスエード製で、90年代を彷彿とさせる大きな折り返し式のタンが特徴です。
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「アイルランド系コミュニティへのラブレター」
「このコレクションは、アンブロが長年にわたり親交を深めてきたアイルランドのコミュニティと文化への愛を込めたメッセージです」と、アンブロのグローバル・ブランド・マーケティング責任者であるヘレン・ホープは語った。「アンブロの現代的なデザイン言語を用いて、アーカイブへのオマージュとアイルランドの象徴的なモチーフを融合させた結果、過去を称えつつ未来を見据えたカプセルコレクションが誕生しました。」
「17-3」カプセルコレクションは、umbro.co.ukおよび一部の販売店にて現在販売中です。
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