「17-3」カプセルコレクションには、レトロスタイルのアイルランド代表シャツ、トラックジャケット、そして鮮やかなグリーンのスペシャリ・トレーナーがラインナップされており、3月17日の聖パトリックの日を祝う世界的なお祭りに合わせて、同国の守護聖人を称える完璧なコーディネートを完成させます。

このコレクションは、「Thread that Binds」キャンペーンの一環として展開されており、アイルランドの伝統と「アイルランド文化が変化し、移り変わり、変革を受け入れる姿」を称えています。ロサンゼルスを拠点とするダンサーのモーガン・ブロック、ラッパー兼ソングライターのレジー・スノー、そして同じくダブリン出身のマルチアーティスト、ショーン・アトモスがモデルを務めています。