アントワーヌ・グリーズマン、アトレティコ・マドリードのスター選手がMLS移籍を見送った理由を説明、オルランド・シティへの移籍破談について言及
グリーズマンが近い将来について明言
オルランド・シティがワールドカップ優勝選手に関心を持っていることは周知の事実であり、スポーツディレクターのリカルド・モレイラ氏が、契約交渉のためにスペインを何度も訪れていると報じられています。しかし、アトレティコのスポーツディレクター、マテウ・アレマニー氏は、グリーズマンが2027年6月まで契約しているクラブに引き続き専念していることを確認し、この憶測を即座に否定しました。
アトレティコ・マドリードがトッテナム・ホットスパーを 5 対 2 で下したチャンピオンズリーグの試合（この試合でグリーズマンは 1 ゴールと 1 アシストを記録）の後、グリーズマンは、自分の近い将来はフロリダではなくスペインの首都にあることを明らかにし、ディエゴ・シメオネ監督の下でのプロジェクトに依然として深くコミットしていることを強調しました。
「ここでの生活は本当に充実している」とグリーズマンはモビスターTVで語った。「ピッチでの私のプレーが全てを物語っている。どうなるかは分からないが、契約満了まで残留するのが基本方針だ。その後は他の人々が語ればいい」
スペインでトロフィーを追い求める
グリーズマンの決断の主な動機は、主要なトロフィー、特にコパ・デル・レイの獲得であると思われる。アトレティコ・マドリードは、4月18日にレアル・ソシエダと決勝で対戦する予定である。MLSの主な移籍期間は3月26日に終了するため、このフランス人選手はシーズン途中の移籍を強制するつもりはない。
「大きな成果を上げることは、私の夢であり目標です」と、トロフィー獲得への意欲を語った。一方、彼の「ディスカバリー権」（MLS が非リーグ選手の移籍交渉において 1 つのチームに優先権を与える方法）を保有するオルランド・シティは、少なくとも 7 月 13 日まで、彼の獲得に向けた動きを再開することはできない。
オルランド・シティの逃したチャンス
この拒否は、現在3敗、得点3、失点11とMLS全体で最悪の成績を喫しているオルランド・シティにとって苦い結果となった。同クラブは、インテル・マイアミなどのライバルと競争するために必要なスターパワーをグリーズマンが提供してくれることを期待していた。一方、シメオネ監督は「アントワーヌの取り組み方に非常に満足している。彼はアトレティコ・マドリードの歴史にとって自分がどれほど重要かを理解している」と喜びを隠せない様子だ。
拡大するMLSの潮流
グリーズマンは現時点では残留を選択したが、リオネル・メッシの移籍を受けて、将来的にMLSでの活躍が期待されるスーパースターの流れの一端を担っている。グリーズマンはアメリカ文化への憧れを隠したことはなく、移籍は「もし」ではなく「いつ」の問題だと示唆している。当面はマドリードに集中し、あの有名な赤と白のユニフォームでさらなる歴史的瞬間を追い求めることに注力している。
