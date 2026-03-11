アントワーヌ・グリーズマン、アトレティコ・マドリードのスター選手がMLS移籍を見送った理由を説明、オルランド・シティへの移籍破談について言及

オルランド・シティがワールドカップ優勝選手に関心を持っていることは周知の事実であり、スポーツディレクターのリカルド・モレイラ氏が、契約交渉のためにスペインを何度も訪れていると報じられています。しかし、アトレティコのスポーツディレクター、マテウ・アレマニー氏は、グリーズマンが2027年6月まで契約しているクラブに引き続き専念していることを確認し、この憶測を即座に否定しました。

アトレティコ・マドリードがトッテナム・ホットスパーを 5 対 2 で下したチャンピオンズリーグの試合（この試合でグリーズマンは 1 ゴールと 1 アシストを記録）の後、グリーズマンは、自分の近い将来はフロリダではなくスペインの首都にあることを明らかにし、ディエゴ・シメオネ監督の下でのプロジェクトに依然として深くコミットしていることを強調しました。

「ここでの生活は本当に充実している」とグリーズマンはモビスターTVで語った。「ピッチでの私のプレーが全てを物語っている。どうなるかは分からないが、契約満了まで残留するのが基本方針だ。その後は他の人々が語ればいい」